У нардепа Юрченко обнаружили незарегистрированный пистолет
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили незарегистрированный пистолет в автомобиле у народного депутата Александра Юрченко.
Об этом 21 сентября заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко. Оружие нашли 16 сентября в его автомобиле.
Пистолет лежал на пассажирском сиденье автомобиля Lexus LX 470 возле дома родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.
"Во время осмотра данного автомобиля было установлено, что на пассажирском сиденье находился предмет, похожий на оружие – пистолет, и мобильный телефон”, – сказал прокурор.
На тот момент у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. Пока прокуроры получали это разрешение, возле автомобиля дежурили два детектива НАБУ.
"Ведомостей о получении огнестрельного оружия или регистрации устройства для отстрела резиновых пуль в разрешительной системе за Юрченко зарегистрировано не было", – уточнил Перов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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