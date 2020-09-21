У нардепа Юрченко обнаружили незарегистрированный пистолет

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили незарегистрированный пистолет в автомобиле у народного депутата Александра Юрченко.

Об этом 21 сентября заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко. Оружие нашли 16 сентября в его автомобиле.

Пистолет лежал на пассажирском сиденье автомобиля Lexus LX 470 возле дома родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

"Во время осмотра данного автомобиля было установлено, что на пассажирском сиденье находился предмет, похожий на оружие – пистолет, и мобильный телефон”, – сказал прокурор.

На тот момент у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. Пока прокуроры получали это разрешение, возле автомобиля дежурили два детектива НАБУ.

"Ведомостей о получении огнестрельного оружия или регистрации устройства для отстрела резиновых пуль в разрешительной системе за Юрченко зарегистрировано не было", – уточнил Перов.

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