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29 января • обновлено в 20:28
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Одна – 6 млн евро: у нардепа Гереги нашли незадекларированные виллы в Испании. Видео

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Народный депутат, совладелец сети "Эпицентр-К" Александр Герега, которого СМИ включили в 10-ку самых богатых украинцев, не задекларировал две виллы в Испании, принадлежащих его семье.

Соответствующее расследование провели журналисты "Слідство.Інфо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Выяснилось, что жена нардепа Галина в 2017 и 2018 годах приобрела два участка в городке Беникасим на побережье Балеарского моря. На одном из них был расположен дом, на втором – ресторан. Испанским СМИ удалось зафиксировать там две виллы – "Дель Маар" и "Изабель".

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У Герег нашли виллы в Испании

У Герег нашли виллы в Испании

Скриншот из видео

У Герег нашли виллы в Испании

У Герег нашли виллы в Испании

Скриншот из видео

"Слідство.Інфо" в свою очередь достали выписки из испанского реестра, где указано, что участками владеют супруги Гереги. По данным местных СМИ, стоимость одной виллы – около 6 миллионов евро. В декларации ни одна из вилл не значится.

Сам Герега неоднозначно отреагировал на расследование. "Очень приятно, что кроме нас, коллег и родственников, много неравнодушных к Пирненейскому полуострову с таким его разнообразием", – ответил он.

Виллы Герег в Испании

Виллы Герег в Испании

Скриншот из видео

Виллы Герег в Испании

Виллы Герег в Испании

Скриншот из видео

Виллы Герег в Испании

Виллы Герег в Испании

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у "слуги народа" Андрея Холодова обнаружили шикарную виллу на Кипре.

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Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персона
Галина Герега
Место
Испания
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