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У найвищих ешелонах України сидить російський "кріт"

Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Расследования
5,7 т.
У найвищих ешелонах України сидить російський 'кріт'

У найвищих ешелонах України сидить російський кріт. Або цілий виводок кротів.

Мені особисто це безперечно зрозуміло після брифінгу Ар'єва.

Зрозуміло, що нам показали саму верхівку айсберга, а сам масив документів – величезний.

Але з того, що я чув, мені абсолютно зрозумілий ряд фактів:

1. Як військовому, те, що діалоги з найманцями – абсолютно реальні. Повірте, це говорять люди зі знанням озброєння, місцевості, особливостей "військової структури" збройних формувань Росії на території Донбасу, і багатьох інших деталей. Це військові, які мають багатий бойовий досвід. Вони дійсно були, брали участь і знають.

2. Українська розвідка провела блискучу, копітку операцію з викриття та підготовки затримання військових злочинців, які вчинили ряд гучних, кривавих і ретельно підготовлених військових злочинів, які спричинили загибель сотень людей. Вона, "розговоривши" найманців, заздалегідь зібрала докази їх злочинів, достатніх як для нашого, так і для міжнародного суду.

3. Всі слідчі і процесуальні дії були проведені санкціоновано, процесуально бездоганно і під наглядом Генпрокуратури.

4. Фінальна стадія операції була підготовлена досконально, і з величезною ймовірністю увінчалася б успіхом.

5. При презентації цієї операції на стадії завершення безпосередньо у Володимира Зеленського були присутні люди з його найближчого оточення, які не мають допуску до держтаємниці, і права присутності на подібних нарадах.

6. Операція була зірвана саме розпорядженням президента, так як ніхто крім нього не має права віддавати такі накази. Згідно із законодавством. Хто вплинув на президента – головне питання.

7. Злив "вагнерівців" спецслужбам Білорусі стався саме з кола тих, хто був у кабінеті президента.

8. Президент і його оточення не тільки знищили блискучу роботу розвідки і зірвали операцію, але і зробили конкретні дії по прихованню цього, і дезінформації суспільства.

9. Так само, їх діями поставлена під удар і загрозу знищення наша агентурна мережа в Росії.

10. Все це має ознаки не тільки некомпетентності і злочинної помилки, але і прямі ознаки державної зради, дій в інтересах ворога, і дезорганізації розвідувальних структур України.

11. Все це вплине на можливість притягнення до відповідальності не тільки військових злочинців перед законом України, а й Росії перед міжнародним правосуддям.

12. Затримання цих найманців дало б незаперечні докази того, що саме Росія веде війну в Україні.

Для того, щоб з'ясувати істину, знайти і покарати винних, і очистити вищі ешелони влади від зрадників і "кротів" - необхідна Тимчасова Слідча Група у Верховній Раді України.

Цього сьогодні вимагала фракція ЄС. До цього вже приєдналися представники Голосу і Батьківщини.

Як з'ясувалося, навіть без урахування сьогоднішніх фактів, на сайт ВРУ вчора була подана петиція від родичів загиблих в результаті злочинів "вагнерівців". Саме про створення ТСК. Але до цих пір – вона ігнорується.

Резюмую простими словами військового: є всі підстави підозрювати, що зрадники, що працюють в інтересах агресора, не тільки знаходяться у вищих ешелонах влади, а й мають відношення до безпосереднього управління державою.

Більш за те, главі держави доведеться відповісти на дуже серйозні питання. І відповіді повинні бути дуже переконливі, і підтверджуватися дуже серйозними фактами.

Інакше все буде просто і страшно. Виявиться, що на минулих виборах в президентське крісло посадили не клоуна. А крота.

Володимир Ар‘єв анонсував поступальну публікацію документів на своїй сторінці.

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Источник:Facebook Гліба Бабіча
УкраинаВойна на ДонбассеЧВК ВагнераВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
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  2. Расследования