"У меня много ненависти!" Сеитаблаев раскритиковал "ущемление" культуры в разгар COVID-19

Режиссёр Ахтем Сеитаблаев раскритиковал власть за попытки сэкономить на культуре в разгар эпидемии коронавируса.

В эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 1 мая, он заявил, что урезаться должны другие сферы, но не культура, которая имеет для Украины "стратегическое значение".

Ахтем Сеитаблаев

"У меня много ненависти, и я не знаю, что с ней делать. Я вижу конкретные факты... Я предлагаю принимать решения по культуре не только как выступление перед зрителем, а как стратегическую составляющую человека, благодаря которой она существует. Когда говорят, что это неуместно... Не может быть неуместным это.

Можно посмотреть в бюджет, я могу на спор за 15 минут найти минимум полмиллиарда гривен в не стратегических направлениях, которые дотируются государством. Когда говорят, что культура может подождать, то у меня рождается злость", – сказал Сеитаблаев.

Как писал OBOZREVATEL, накануне певица Оля Полякова заявила, что карантин мощно ударит по артистам и культуре в целом, это может сыграть на руку России.

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