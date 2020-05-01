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3 мая • обновлено в 22:19
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"У меня много ненависти!" Сеитаблаев раскритиковал "ущемление" культуры в разгар COVID-19

2.8т
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Режиссёр Ахтем Сеитаблаев раскритиковал власть за попытки сэкономить на культуре в разгар эпидемии коронавируса.

В эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 1 мая, он заявил, что урезаться должны другие сферы, но не культура, которая имеет для Украины "стратегическое значение".

Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев

"У меня много ненависти, и я не знаю, что с ней делать. Я вижу конкретные факты... Я предлагаю принимать решения по культуре не только как выступление перед зрителем, а как стратегическую составляющую человека, благодаря которой она существует. Когда говорят, что это неуместно... Не может быть неуместным это.

Можно посмотреть в бюджет, я могу на спор за 15 минут найти минимум полмиллиарда гривен в не стратегических направлениях, которые дотируются государством. Когда говорят, что культура может подождать, то у меня рождается злость", – сказал Сеитаблаев.

Как писал OBOZREVATEL, накануне певица Оля Полякова заявила, что карантин мощно ударит по артистам и культуре в целом, это может сыграть на руку России.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Ахтем Сеитаблаев
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
урезать нужно пенсии(лучше вобще не платить)зарплата долна быть минимальной ,кроме култьуры конечно,надо закрыть больници,оставить одну поликлинику в Киеве,и по однму ФАПу в облцентрах.и снимать кино..кино,кино,кино,то что его не смотрят девяносто процентов гаселения страны,не важно.
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