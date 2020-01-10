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10 января • обновлено в 16:41
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"Примите реальность!" У Лаврова огрызнулись на ноту Украины из-за визита Путина в Крым

1.9т
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Министерство иностранных дел России вернуло Украине без рассмотрения ноту протеста в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

На сайте внешнеполитического ведомства страны-агрессора отметили, что сделали это якобы в связи с отсутствием оснований для протеста.

"Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к "Республике Крым" и городу "федерального" значения Севастополю. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", – съязвили в российском МИД.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 января Путин внезапно прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

  • На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов.

  • Украина выразила протест в связи с незаконным визитом главы РФ на оккупированный полуостров и направила российскому МИД соответствующую ноту.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Лавров Владимир Путин
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским выпляткам окупантам
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Пигин Макс
Пигин Макс
Где скакуны, а где реальность!
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hunt andres
hunt andres
У Лаврова не огрызнулись, а дипломатично послали nach:-)
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