"Примите реальность!" У Лаврова огрызнулись на ноту Украины из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Украине без рассмотрения ноту протеста в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

На сайте внешнеполитического ведомства страны-агрессора отметили, что сделали это якобы в связи с отсутствием оснований для протеста.

"Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к "Республике Крым" и городу "федерального" значения Севастополю. Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации", – съязвили в российском МИД.

Сергей Лавров ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января Путин внезапно прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов.

Украина выразила протест в связи с незаконным визитом главы РФ на оккупированный полуостров и направила российскому МИД соответствующую ноту.

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