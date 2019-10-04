У Крымского моста нашли огромные бомбы: первые подробности

В Керченском проливе возле Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ, обнаружили три огромные авиационные осколочные бомбы, а также одну гранату времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого ГУ МЧС России по Республике Крым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 20 метрах от опоры моста при условиях плохой видимости в воде специалисты идентифицировали взрывоопасные предметы – бомбы весом 10 кг и 2,5 кг (АО – 10, 2 ед., АО – 2,5) и одну граната (Ф1 – 1 ед).

У Крымского моста нашли огромные бомбы Так называемое ГУ МЧС России по Республике Крым

Всех их успешно извлекли, погрузили в автомобиль и доставили на специальный полигон, где уничтожили.

Новости На территории Кремля нашли бомбу

У Крымского моста нашли три бомбы Так называемое ГУ МЧС России по Республике Крым

А также нашли одну гранату Так называемое ГУ МЧС России по Республике Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сельцо Брянской области (Россия) 66-летний местный житель купил у незнакомца "на металл" восемь снарядов времен Второй мировой войны. Во время распиливания один из боеприпасов взорвался. Мужчина лишился ноги.

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