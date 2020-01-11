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11 января • обновлено в 21:32
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Россия наградила медалью: всплыли фото и имя задержанного террориста "Самообороны Крыма"

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Участник "самообороны Крыма", которого 8 января задержали на КПВВ "Чонгар", принимал участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Имя и фамилия подозреваемого не называются, однако "Крым.Реалии" стало известно, что речь идет об Иване Антонове 1977 года рождения. Он зарегистрирован в Севастополе.

По информации Службы безопасности, задержанный "лично способствовал" захвату штаба ВМС, что "снизило возможности Украины оперативно реагировать на военную агрессию России".

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Иван Антонов

Иван Антонов

ssu.gov.ua

Иван Антонов

Иван Антонов

ssu.gov.ua

"За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой", – говорится в сообщении.

Россия наградила медалью: всплыли фото и имя задержанного террориста "Самообороны Крыма"

ssu.gov.ua

Россия наградила медалью: всплыли фото и имя задержанного террориста "Самообороны Крыма"

ssu.gov.ua

Россия наградила медалью: всплыли фото и имя задержанного террориста "Самообороны Крыма"

ssu.gov.ua

Напомним, мужчину задержали на украинском пункте пропуска при попытке пересечь админграницу.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также сообщили, что 9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Прокуратура АРК.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина выразила протест России в связи с незаконным визитом Владимира Путина на оккупированный полуостров и направила российскому МИД соответствующую ноту.

Глава РФ внезапно прибыл в Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, 9 января.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
фотографии Служба безопасности Украины задержание Крым Новости Крыма
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семенов Александр
семенов Александр
Вуйки с позором сбежали из Крыма, побросав своё оружие и технику, теперь мстят простым гражданам , Не его нужно задерживать, а тех кто изменив присяге, Не арестовал преступников захвативших власть в Киеве в 2014 году,а пошел к ним в услужение, и стал стрелять в собственный народ
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