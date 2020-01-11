Россия наградила медалью: всплыли фото и имя задержанного террориста "Самообороны Крыма"

Участник "самообороны Крыма", которого 8 января задержали на КПВВ "Чонгар", принимал участие в захвате штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Имя и фамилия подозреваемого не называются, однако "Крым.Реалии" стало известно, что речь идет об Иване Антонове 1977 года рождения. Он зарегистрирован в Севастополе.

По информации Службы безопасности, задержанный "лично способствовал" захвату штаба ВМС, что "снизило возможности Украины оперативно реагировать на военную агрессию России".

Иван Антонов ssu.gov.ua

Иван Антонов ssu.gov.ua

"За свои действия он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "Третья оборона Севастополя" и грамотой", – говорится в сообщении.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Напомним, мужчину задержали на украинском пункте пропуска при попытке пересечь админграницу.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также сообщили, что 9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Прокуратура АРК.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина выразила протест России в связи с незаконным визитом Владимира Путина на оккупированный полуостров и направила российскому МИД соответствующую ноту.

Глава РФ внезапно прибыл в Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, 9 января.

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