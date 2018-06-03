У Кремля три варианта: украинцам сделали прогноз по будущему Донбасса

Россия не уйдет с Донбасса, поскольку ее главе Владимиру Путину, несмотря на экономические сложности, гораздо выгоднее держать восточные территории Украины в таком состоянии, в котором они находятся.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал украинский журналист и публицист Виталий Портников, отметив, что если Путин "отпустит" Донбасс, то "покажет своим избирателям, что он предает "русских людей", которые хотят быть с Россией".

По словам Портникова, помимо нынешней ситуации на Донбассе, вероятны также сценарии Карабаха и Приднестровья.

"Вот Донбасс – это сегодняшний вариант, это постоянная серьезная война на линии соприкосновения. Карабах – это то, что происходит между Арменией и Азербайджаном последние 23 года. Это постоянные военные конфликты на линии соприкосновения – гибель солдат, проблемы у мирного населения. Это не заканчивается, то есть это постоянная нестабильность и невозможность выйти из этой ситуации", - рассказал публицист.

"Третий вариант – это Приднестровье. То есть это, с одной стороны, независимая от Молдовы территория, которую контролирует Москва, а с другой – она имплементирована в молдавское экономическое пространство и даже в определенной степени в политическое. Это своеобразный симбиоз, но при этом никто не отдает Молдове Приднестровье. Вот между этими тремя вариантами Путин и будет колебаться", - считает Порников.

Он отметил, что сейчас Путин выбрал вариант "Донбасс", тогда как для Украины наиболее выгодным является "Карабах", а для России - "Приднестровье".

"Но это смерти людей, постоянные трагедии для населения, разрушения время от времени. То есть это не нормальная жизнь. Но это позволяет держать государство в тонусе и напоминать, кто его враг", - заявил публицист.

"Для Путина наиболее выгодным вариантом является Приднестровье, но он выберет или Донбасс, или Карабах. Он не будет выбирать симбиоз, потому что он посчитает, что ему лучше дестабилизировать Украину", - добавил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников также назвал единственный способ возвращения Крыма.