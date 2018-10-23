Где жители Ични получат компенсацию: адвокат раскрыл детали

После взрывов в арсенале возле Ични, на Черниговщине, которые причинили городу существенные разрушения, компенсацией пострадавшим жителям обязаны заняться органы местного самоуправления.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат Егор Штокалов. По его словам, местная власть должна предоставить всем пострадавшим временное жилье с последующей компенсацией причиненного ущерба, либо же новое жилье взамен уничтоженного.

"Как происходит процесс компенсации? Создается комиссия по компенсации ущерба пострадавшим лицам, комиссия выходит на место, оценивает причиненный ущерб, подтверждает факт причинения ущерба, и определяет - какую денежную компенсацию необходимо предоставить пострадавшим", - объяснил Штокалов.

Он уточнил, что компенсации подлежит ущерб, нанесенный домашнему скоту, движимому и недвижимому имуществу, а также многолетним насаждениям.

"Где именно будет выдаваться жилье - это определяется органом местного самоуправления. Но, как правило, оно должно быть в границах населенного пункта", - подчеркнул адвокат.

Для получения вышеуказанной компенсации, рассказал Штокалов, пострадавшим необходимо получить справку о том, что они являются лицами, потерпевшими вследствие данного происшествия, а также получить акт осмотра поврежденного имущества. Кроме этого, будет не лишним провести строительную экспертизу, в которой будет дана оценка причиненного ущерба и стоимость его возобновления, если таковое еще рентабельно.

"Потому что если, грубо говоря, снаряд попал в трехкомнатный дом, то скорее всего он не подлежит восстановлению", - уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины (в/ч А-1479) в ночь на 9 октября произошли взрывы, начался мощный пожар. В результате были эвакуированы 15 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от места ЧП. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

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