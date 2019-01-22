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У Керченского пролива горели корабли: оккупанты показали новое видео

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В сеть попало новое видео с места пожара на двух кораблях, которые загорелись у Керченского пролива в результате взрыва газа.

Запись была опубликована Следственным комитетом России и размещена на видеохостинге YouTube. ЧП произошло с суднами "Маэстро" и "Кандий", которые следовали под флагом Танзании. Погибли 10 человек.

На бортах кораблей находились 32 человека, граждане Турции и Индии. Судна, потерпевшие пожар, неоднократно нарушали нормы международного права.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января в Черном море затонул корабль с украинцами на борту. Но некоторым из них удалось спастись.

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Керченский пролив
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