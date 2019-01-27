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''У Губарева появился конкурент'': в сети показали эпичные фото ''министра ЛНР''

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"Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР" Дмитрий Сидоров до оккупации Донбасса работал аниматором на корпоративах и детских праздниках.

О стремительной карьере сторонника террористов рассказал блогер "Фашик Донецкий" в Telegram.

"Республика возможностей! У Паши Губарева (один из экс-главарей "ДНР") конкурент появился", — посмеялся блогер.

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''У Губарева появился конкурент'': в сети показали эпичные фото ''министра ЛНР''
''У Губарева появился конкурент'': в сети показали эпичные фото ''министра ЛНР''
''У Губарева появился конкурент'': в сети показали эпичные фото ''министра ЛНР''
''У Губарева появился конкурент'': в сети показали эпичные фото ''министра ЛНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между экс-главарями ''ДНР'' разгорелся публичный скандал из-за участия в крупной денежной афере.

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Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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