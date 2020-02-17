Увольняли за "грубое нарушение" и прогул в 150 дней: у главы Полесской таможни нашли элитное имущество

У тещи главы Полесской таможни Алексея Мужева нашлась элитная недвижимость в Киеве и дорогая машина.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Наші гроші". Сюжет был обнародован 17 февраля на YouTube-канале BIHUS info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Указывается, что новая Полесская таможня объединяет Ровенскую, половину Волынской и четверть Хмельницкой областей.

У тещи главы Полесской таможни нашлась элитная недвижимость и дорогая машина Скрин видео

Мужев долгое время работал на таможне в Запорожье. В 2015 году его оттуда уволили с формулировкой "однократное грубое нарушение". Вскоре запись признали недействительной и таможенник восстановился в должности.

Через полгода Мужева снова уволили, уже через длительное отсутствие на работе в 150 дней. Чиновник выиграл суд и снова возобновился на работе.

Теща мужчины купила две квартиры в новостройке (рыночная стоимость 75 тысяч долларов) и "нулевой" Volkswagen Tiguan за 40 тысяч долларов.

Журналисты пытались пообщаться с таможенником Скрин видео

А еще Мужеву "финансово помогала" сестра его жены. Она, например, купила у него земельный участок за 10 тысяч долларов. Женщина, как указано в декларации, до этой покупки работала в государственном банке, а после – была безработной и жила на соцвыплаты.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Государственная архитектурно-строительная инспекция, а затем и Национальная полиция должны провести расследование по факту строительства элитных коттеджей для руководителей таможни.

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