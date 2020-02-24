"Прокачанное" авто с инициалами: всплыли богатства главы Николаевской СБУ

Журналисты нашли у главы управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака тюнингованную Toyota Tundra и другое имущество на сумму около 800 тысяч долларов.

Расследование о начальнике, который занимает свою должность в Службе безопасности с сентября 2019 года, опубликовал проект Bihus.info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

До последнего назначения Герсак также работал в правоохранительных органах – МВД, СБУ, разведке.

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Внимание расследователей привлекло авто Toyota Tundra из США начальной стоимостью 22 тысячи долларов. В Киеве ему добавили тюнинга еще на 40 тысяч долларов.

Toyota Tundra Скрин видео

Toyota Tundra Скрин видео

Toyota Tundra Скрин видео

У машины необычные номерные знаки GVA, которые журналисты расшифровывают как инициалы СБУшника (Герсак Виталий Анатольевич). Всего, как сказано в сюжете, у его семьи минимум четыре автомобиля.

По данным Bihus.info, сейчас семья Герсака живет в новостройке бизнес-класса в центре Киева. Там жене СБУшника Юлии принадлежит две квартиры и два паркоместа. По оценкам автора расследования, стоимость такой недвижимости может составлять около 400 тысяч долларов.

Под Киевом женщина также приобрела землю под дачу стоимостью около 200 тысяч долларов.

Журналисты отметили, что летом своя машина – Mercedes – появится в ныне 16-летнего сына Герсака, о чем сам подросток рассказал в Instagram.

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