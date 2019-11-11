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11 ноября • обновлено в 21:34
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"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

8.8т
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Журналисты обнаружили у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, который боролся с коррупцией в украинском политикуме, более 20 квартир, земельные участки и внушительный автопарк.

Обещанный выпуск передачи "Наші гроші" от проекта BIHUS info, которому придали огласку еще до премьеры, вышел в эфир в понедельник, 11 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Известный блогер и молодой неопытный политик", как назвал его ведущий Денис Бигус, как выяснилось, до сих пор не заполнил электронную декларацию, найдя лазейку в законодательстве.

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Бигус показал квартиры и автопарк Дубинского

Бигус показал квартиры и автопарк Дубинского

А декларировать действительно есть что. Сам Дубинский ранее заявлял, что ездит на авто 2006 года выпуска. На самом же деле, чаще всего он появляется на Land Cruiser 2013 года стоимостью около 50 тысяч долларов, которое записано на мать политика.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Кроме того, за последние 5 лет, он приобрел 10 новых автомобилей. Из них 7 – Mercedes. Также в автопарке Дубинского есть Porsche и Honda. Ездит он с водителем и двумя охранниками.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

У матери нардепа за последние 5 лет появилось 7 элитных авто. "Жемчужиной" коллекции стала машина Maserati. "Мама любит скорость", – так объяснил количество и класс автомобилей Дубинский.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Владеет нардеп также огромным количеством недвижимости. В доме на Подоле возле 5-звездочного отеля "Fairmont" ему с 2014 года принадлежит 2 квартиры. В 2016 году их оценочная стоимость составляла полмиллиона долларов.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

В селе Хотов Киевской области у нынешнего нардепа 6 земельных участков. В Соломенском районе столицы – дом.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Также Дубинскому принадлежит квартира в ЖК "Французкий квартал" в столице на Печерске и квартира на Теремках.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Еще 7 квартирами владеет жена Дубинского Леся Цыбко.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Еще 19 объектами недвижимости обзавелась мать Дубинского Алла Березовская. Она владеет квартирами и гаражами по всему Киеву.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Нардеп ранее отреагировал на анонс материала. "Тут у Бигуса уникальное расследование вышло – о том, сколько у меня квартир, машин, яхт, лошадей и космических кораблей", – написал он в своем Telegram-канале.

"Надо отдать им должное, – признают, что все имущество нажито задолго до политики. Но пролетарскую зависть, видимо, никуда не денешь", – с иронией добавил народный депутат.

"Мама любит скорость": журналисты показали 24 квартиры и 17 авто Дубинского

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубинский засветился в обуви от известного бельгийского дизайнера.

Нардеп также прошел проверку на полиграфе после разговоров о его возможном подкупе.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он не имеет права всем этим владеть? На Украине что, СССР? Мужик заработал, не украл. Если украл - докажите! Иначе нех бздюхать и завидовать.
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Вот так выглядят сейчас тридцать сребренников Иуды.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Счас как обычно какие то жители Мурманска и Сызраней напишут вы все врете
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Lisenko Andrey, ты за себя хрюкай уeбaн
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