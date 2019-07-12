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У берегов Крыма обнаружили выбросы: что известно

1.7т Читать материал на украинском

В Керчи (Крым) зафиксировали выбросы неизвестного вещества в районе Аршинцевской косы.

Об этом сообщил глава "администрации" города Сергей Бороздин, отметив, что сотрудники предприятия "Вода Крыма" взяли пробы для определения состава вещества, передают "Крым.Реалии".

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства, кто мог совершить противоправные действия и слить в лиман эту массу", – отметил Бороздин.

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Жителям и гостям города рекомендовали временно воздержаться от купания.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что туристы начали уезжать с курортов захваченного Россией Крыма из-за экологического бедствия. Так, в Керчи стало невозможно отдыхать из-за сильного запаха канализации возле моря.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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