На горящих танкерах у Керченского пролива произошло новое ЧП

У берегов Крыма продолжается пожар на танкерах под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий", которые вспыхнули 21 января. На них начали рваться швартовые тросы.

Об этом 23 января сообщили в Росморречфлоте, передает ТАСС. Как стало известно, танкеры начали двигаться, "Кандий" сместился вдоль корпуса "Маэстро" на расстояние порядка 20 метров.

"В 11:50 по московскому времени поступило сообщение от многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Демидов": начались рваться швартовные концы, которыми судно CANDY пришвартовано к судну MAESTRO, осталось два продольных", — говорится в сообщении "Интерфакса".

Согласно последним данным, с кораблей спасены 12 человек, 10 погибли. Всего на борту двух судов было 32 человека, судьба десяти членов экипажа неизвестна — их продолжают искать.

"Суда не затонули, так как отвечающие за их плавучесть конструкции пока остаются целы. Периодически к танкерам, которые продолжают гореть, подходит судно "Спасатель Демидов", оно орошает для охлаждения районы, примыкающие к горению и снова отходит, чтобы постоянно там рядом не находиться", — рассказали в Росморречфлоте.

Пожар на танкере Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в нейтральных водах в районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна. Также стало известно, что инциденты могут быть связаны с санкциями против России из-за поставок в Сирию топлива.

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