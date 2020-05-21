У Баканова нашли фирму в Испании: главу СБУ поставили перед выбором

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской компании.

Об этом сообщила журналистка программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая. Она уточнила, что это прямо запрещено антикоррупционным законодательством и теперь перед руководителем спецслужбы стоит выбор – скрыть этот факт или внести в декларацию нарушение (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

У Баканова нашли фирму в Испании delo.ua

По данным журналистки, речь идет о компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая зарегистрирована в провинции Жирона. Баканов с 2015 года и до сих пор занимает там должность единоличного руководителя. Собственником фирмы через кипрскую компанию является Андрей Яковлев, автор студии "Квартал 95".

Седлецкая пояснила, что должность Баканова в компании предусматривает, что он принимает все решения, и на нем лежат все права и обязательства касательно ее деятельности.

"Фирма специализируется на недвижимости. Ведет ли она какую-то деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно – фирма не подает годовые отчеты", – подчеркнула она.

Седлецкая добавила, что из-за неподачи отчетов компания попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании: осенью 2019 года у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер. Такие санкции применяют, чтобы заблокировать деятельность фирмы до устранения нарушений. Также за это предусмотрен штраф.

Журналистка приводит закон "О предотвращении коррупции", который прямо запрещает госслужащим входить в правление других исполнительных или контрольных органов, наблюдательных советов предприятий или организаций, которые зарабатывают деньги.

Она уточнила, что решение должно подтвердить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, составить админпротокол и направить его в суд.

"Как теперь поступить Ивану Баканову? Задекларировать запрещенное законом совместительство или скрыть этот факт в декларации? Дилемма", – добавила Седлецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает засекретить декларации руководства СБУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать этот документ с главой спецслужбы Иваном Бакановым.