Главная Новости
22 мая • обновлено в 00:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

У Баканова нашли фирму в Испании: главу СБУ поставили перед выбором

1.4т
Читать материал на украинском

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской компании.

Об этом сообщила журналистка программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая. Она уточнила, что это прямо запрещено антикоррупционным законодательством и теперь перед руководителем спецслужбы стоит выбор – скрыть этот факт или внести в декларацию нарушение (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

У Баканова нашли фирму в Испании

У Баканова нашли фирму в Испании

delo.ua

По данным журналистки, речь идет о компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая зарегистрирована в провинции Жирона. Баканов с 2015 года и до сих пор занимает там должность единоличного руководителя. Собственником фирмы через кипрскую компанию является Андрей Яковлев, автор студии "Квартал 95".

Седлецкая пояснила, что должность Баканова в компании предусматривает, что он принимает все решения, и на нем лежат все права и обязательства касательно ее деятельности.

"Фирма специализируется на недвижимости. Ведет ли она какую-то деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно – фирма не подает годовые отчеты", – подчеркнула она.

Седлецкая добавила, что из-за неподачи отчетов компания попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании: осенью 2019 года у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер. Такие санкции применяют, чтобы заблокировать деятельность фирмы до устранения нарушений. Также за это предусмотрен штраф.

У Баканова нашли фирму в Испании: главу СБУ поставили перед выбором

Журналистка приводит закон "О предотвращении коррупции", который прямо запрещает госслужащим входить в правление других исполнительных или контрольных органов, наблюдательных советов предприятий или организаций, которые зарабатывают деньги.

Она уточнила, что решение должно подтвердить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, составить админпротокол и направить его в суд.

"Как теперь поступить Ивану Баканову? Задекларировать запрещенное законом совместительство или скрыть этот факт в декларации? Дилемма", – добавила Седлецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает засекретить декларации руководства СБУ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать этот документ с главой спецслужбы Иваном Бакановым.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Электронные декларации" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Электронные декларации Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги