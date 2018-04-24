Тысячи "ихтамнетов": озвучено количество российских войск на Донбассе

На оккупированной территории Донбасса находятся от 3 до 5 тыс. военных регулярных войск Российской Федерации.

Об этом во время круглого стола на тему: "Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия?" в Киеве 24 апреля сообщил Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что сейчас Украина принимает участие в различных форматах, чтобы достичь мира на востоке страны.

"Миротворческая операция возможна, если она будет эффективной, а эффективной она будет, когда она будет размещена на всей территории оккупированного Донбасса, в том числе на границе, поскольку через границу заходят регулярные войска, наемники, завозится оружие, оборудование, происходит ротация", – отметил он.

По его словам, пока граница на Донбассе не будет перекрыта, проблема не будет решена.

"Нужен вывод регулярных российских войск, а их сейчас на территории Украины от 3 до 5 тыс. Об этом недавно, в частности, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, выступая перед Конгрессом", – добавил Моцик.

Как сообщал "Обозреватель", 24 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы признала Донбасс оккупированным Россией.