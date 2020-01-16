Тысячи долларов и бабушка на Mercedes: военные прокуроры опубликовали декларации

Группа военных прокуроров Украины опубликовала свои декларации за 2019 год, в которых указала большое наличие квартир и дорогих авто.

Как пишут "Вести", чаще всего правоохранители регистрировали имущество на родных и близких.

Заместитель начальника первого отдела процессуального управления ГВП Владислав Кулинич в 2015 году в декларации указывал дом в Николаевской области. В 2018 году он переводится в Киев и приобретает комнату в общежитии. В 2019 году Кулинич женился. На супругу записан автомобиль Toyota RAV4. Женщина владеет квартирой в 66 м² в Вышгородском районе и комнатой 18,8 м2 в столице.

Также прокурор указывает сбережения в гривнах на 221 тыс., в долларах США он декларирует 12 тысяч. Еще 5 тысяч долларов декларирует его жена.

Прокурор Иван Прозорский в декларации за 2016 года указывал, что живет в однокомнатной квартире матери в Запорожье. Также он ездил на ВАЗ 21099 и не имел никаких сбережений. Но перед увольнением в 2019 году он указал в декларации Hyundai Tucson , денежный подарок от супруги на 80 тысяч гривен и 4500 долларов на счету в банке.

Прокурор Кирилл Позняк в 2017 году указал в декларации лишь авто Volkswagen Jetta 2012 года выпуска, который купил за 67 тыс гривен.

Позже он указал 65-метровую квартиру в Кременной, Луганской области. Позже в Киеве от отца Владимира Позняка он получил квартиру в Киеве. Также Позняк купил двухлетний Nissan Rougе за 150 тысяч гривен.

Начальник спецотдела ГВП Андрей Филюк в 2016 году указал лишь треть квартиры в Луцке и подержанный пикап Renault. А перед увольнением в 2019 году, он уже приобрел квартиру в Киеве, зарегистрированную на жену.

Mercedes Иллюстрация

При этом на супругу Филюка была оформлена 100-метровая квартира и три гаража в Харькове. Также в декларации Филюка появился дом в селе Тарасово на Волыни в 250м² , зарегистрированный на гражданина Тодося Филюка.

Также у жены Филюка в собственности значатся два автомобиля BMW и Land Cruiser Prado. А сам Филюк пересел на джип Mercedes ML 350.

Военный прокурор Александр Болдин в 2017 году указал автомобиль Volkswagen Jetta. На жену была записана квартира в Луганской области, личного транспорта у семьи не было. А в 2019 году в наличии трехкомнатную квартиру в Киеве.

Прокурор Юрий Левчук в 2016 году указал в декларации лишь зарплату, матпомощь и стипендию на общую сумму 76 тысяч гривен. Но за год службы в Львовском гарнизоне он получил в распоряжение две комнаты в общежитиях Киева и Львова. При этом накопил 120 тысяч гривен и 1500 долларов сбережений наличными. В 2018 году на счету у него уже было 235 тысяч гривен и 600 долларов.

Прокурор Сергей Долгополов в 2015 году указал комнату в общежитии, паркоместо в столице и квартиру отца. Также Долгополов задекларировал две квартиры отца в Буче и Горловке. В Горловке также находилась однушка мамы прокурора.

Также в декларации на имя Виталия Долгополова значились 4 иномарки. А позже мужчина приобрел квартиру в Киеве и авто Infiniti Q50.

Прокурор Виталий Опанасенко в 2017 году указал в декларации офис в 95м² и часть небольшой квартиры в Киеве. Но уже тогда он оформил элитный внедорожник Infiniti FX37s на бабушку, Екатерину Вербило. В банке у прокурора лежало 5000 долларов и 100 тысяч гривен.

Но в 2018 году он от матери получает квартиру в 129м² и гараж. Также бабушка прокурора сменила Infiniti на Lexus GX460. А денежные активы Опанасенко в долларе выросли ровно в 10 раз.

В 2019 году Опанасенко подает перед увольнением декларацию, в которой появляется его сожительница Екатерина Шманова. На девушку записаны часы LONGINES (минимальная цена 30 тыс грн), AUDEMARS PIGUET (от 40 тыс до 1,5 млн грн), браслет MERRATINO DELL'ORO.

Также бабушка прокурора делает внуку неденежный подарок эквивалентом в 770,8 тыс грн. Еще полмиллиона гривен Опанасенко зарабатывает на продаже недвижимости. Его девушка также продает недвижимость, но на сумму в 1,2 млн. гривен. Тем временем, зарплата прокурора за 2019 год составляет лишь 441 тысячу гривен.

После увольнения в измененной декларации Опанасенко указал, что его бабушка пересела на Mercedes ML 350.

Также он указывает продажу ценных бумаг, движимого имущества, недвижимости и занятие предпринимательством на суммы от 250 до 675 тысяч гривен. Также прокурор вносит в исправленную декларацию информацию о 4 счетах в разных банках, зарегистрированных на него и Шманову.

Напомним, что 2 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины увеличил зарплату генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки с 37 тысяч до 93 тысяч гривен.

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