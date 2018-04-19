"Тысячи человек": в Крым прибыли политики из Евросоюза

В оккупированный Крым для участия в "Ялтинском международном экономическом форуме" прибыли ряд политиков из европейских стран.

По словам организаторов в мероприятии примут участие представители 60 стран – почти три тысячи человек, передает ТАСС.

Сколько политиков из стран ЕС прибыли на аннексированный полуостров, пока неизвестно. Ранее был анонсирован приезд большой делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.

Кроме того, на форум приехала большая делегация из Сирии – 70 человек.

На открытии форума, в частности, выступили немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию "Альтернатива для Германии", а также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер, который призвал отказаться от санкций против России.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Крым прибыл сын Че Гевары, который назвал полуостров "частью России".