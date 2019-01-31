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''Ты еще кровью не харкал!'' На Львовщине жестоко избили судью

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Неизвестные избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияну Самсину.

Как сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия, 27 января к судье подошли мужчины, один из которых неоднократно был судим районным судом.

Преступник высказался в его адрес: "Ты еще кровью не харкал". После этого мужчины напали на него, нанесли телесные повреждения, в частности сломали левую ногу.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны на месте. Судья был доставлен в районную больницу, где ему оказали помощь.

Маркиян Самсин

Маркиян Самсин

zaxid.net

28 января Самсин обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

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31 января во время заседания Высший совет правосудия срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве избили судью, который ведет дело о расстрелах на Майдане.

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Место
Украина
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