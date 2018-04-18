Тяжелое решение: в Украине рассказали, как уберечь Донбасс от судьбы Приднестровья

План главы МВД Украины Арсена Авакова по освобождению Донбасса является одним из способов избежать повторения сценария, подобного тому, который был разыгран с Приднестровьем.

Об этом говорится в блоге эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова на "Обозревателе".

"Такое предложение заслуживает внимания и требует обсуждения. Реализация такого плана будет тяжелым решением для власти. Да, это один из вариантов, при котором можно решить эту проблему. Реализация такого плана направлена на то, чтобы конфликт не остался замороженным, а оккупированный Донбасс постепенно вошел в лоно Украины", - объяснил он.

При этом Стариков подчеркнул, что в настоящее время Кремль жестко стоит на своем видении решения конфликта на Донбассе и никаких компромиссов не допускает.

"Но есть стремление канцлера Германии, президента Франции и представителя Госдепа США в разрешении данного вооруженного конфликта", - заверил он.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению Авакова, Украина при текущем развитии событий не может планировать военную операцию по возвращению оккупированных территорий без риска полномасштабного столкновения с армией РФ.