"Тяжело танки возить?" В Крыму лопнул пополам паром: опубликованы фото

В аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.

Очевидцы показали в сети соответствующие фото. Керчане отметили, что у судна лопнула корма и одна из частей притоплена ниже ватерлинии.

При этом пользователи иронизируют: "Тяжело танки возить?", "Не дотянул до моста немного".

И к новостям крымской стабильности

На керченской паромной переправе 7 июля железнодорожный паром разломался пополамhttps://t.co/rE7Sb7TIrt pic.twitter.com/EWoDIUUU2O — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, построенный оккупантами в аннексированном Крыму мост внезапно опустел.