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"Тяжело танки возить?" В Крыму лопнул пополам паром: опубликованы фото

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В аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.

Очевидцы показали в сети соответствующие фото. Керчане отметили, что у судна лопнула корма и одна из частей притоплена ниже ватерлинии.

При этом пользователи иронизируют: "Тяжело танки возить?", "Не дотянул до моста немного".

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Как сообщал OBOZREVATEL, построенный оккупантами в аннексированном Крыму мост внезапно опустел.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинский корвет «Владимир Великий» «пошел ко дну» еще до спуска на воду https://riafan.ru/1074824-ukrainskii-korvet-vladimir-velikii-poshel-ko-dnu-eshe-do-spuska-na-vodu
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ну все! это был последнее судно черноморского флота! больше нет! или это в Украине больше нет флота?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Приходько Владимир, это флота в Украине нет. это медицинский факт!
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Зееленфройнд Викентий, мозгов у тебя больше нет
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Крым Андрей
Крым Андрей
Эта контуженная типа крымчанка постоянно любую срань про Крым собирает. Сделай, дура, репортаж про то, что у нас на одном уличном фонаре лампа сгорела
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Крым Андрей, ты, типа гандон, а на самом деле - хуесос путинский, уже сделал хороший репортаж :)
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