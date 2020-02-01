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1 февраля • обновлено в 18:30
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Тяжелая потеря: опубликованы фото убитой оккупантами РФ защитницы Украины

3.4т
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У военного медика Клавдии Сытник, которая 1 февраля погибла на Донбассе от рук российских оккупантов, вероятно, осталась малолетняя дочь.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из профиля 33-летней защитницы Украины в Facebook. При этом женщина не отличалась особой активностью в сети, персональной информации в профиле минимум.

Как подтвердили в штабе ООС, Сытник была убита в результате обстрела под Новотошковским (Попаснянский район Луганской области).

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Клавдия Сытник

Клавдия Сытник

Facebook

Клавдия Сытник

Клавдия Сытник

Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в январе на Донбассе погибли 14 бойцов. В сети показали их фото и назвали имена.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Будьте ,вы проклятые вместе со своим путиным!
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0
2
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
На дочь забила и рванула к самцам
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
сосала члены ....соска 100%
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