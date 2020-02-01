Тяжелая потеря: опубликованы фото убитой оккупантами РФ защитницы Украины

У военного медика Клавдии Сытник, которая 1 февраля погибла на Донбассе от рук российских оккупантов, вероятно, осталась малолетняя дочь.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из профиля 33-летней защитницы Украины в Facebook. При этом женщина не отличалась особой активностью в сети, персональной информации в профиле минимум.

Как подтвердили в штабе ООС, Сытник была убита в результате обстрела под Новотошковским (Попаснянский район Луганской области).

Клавдия Сытник Facebook

Клавдия Сытник Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в январе на Донбассе погибли 14 бойцов. В сети показали их фото и назвали имена.

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