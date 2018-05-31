Тянул по асфальту: в Киеве произошло смертельное ДТП

В Подольском районе Киева, напротив Берковецкого кладбища, произошла авария, в которой погиб молодой человек.

ДТП случилось днем, 31 мая. Пешеход шел по "зебре", когда его на полной скорости сбил легковой автомобиль ВАЗ, сообщает "Киев оперативный".

Схема ДТП

ДТП в Киеве Киев оперативный

Со слов очевидцев, легковушка остановилась не сразу, и протянула парня по асфальту около 50 метров. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему – он скончался на месте от полученных травм.

ДТП в Киеве Гугл. Карты

ДТП в Киеве Гугл. Карты

ДТП в Киеве Киев оперативный

Сообщим также о других серьезных авариях, которые произошли в Украине 30 мая.

В городе Новояворовск Львовской области в ДТП попал автомобиль Volkswagen Passat. За рулем легковушки находилась 43-летняя женщина. Как сообщили в полиции, водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел в кювет. Водитель Volkswagen погибла.

Схема ДТП

Место происшествия Гугл. Карты

На трассе около села Яриновка Ривненской области столкнулись мотоцикл Loncin и автомобиль ВАЗ. Как стало известно, 19-летний байкер на скорости врезался в легковушку в тот самый момент, когда авто совершало разворот. За рулем ВАЗа был 82-летний пенсионер.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, но несмотря на все усилия медиков, скончался.

Аналогичное ДТП с мотоциклистом случилось в селе Верхние Петровцы Черновицкой области. 44-летний житель Глыбокского района, управляя мотоциклом, не справился с управлением на гравийной дороге и съехал в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В городе Киверцы Волынской области произошло масштабное ДТП с грузовиками, которое едва не закончилась трагедией. 31-летний водитель DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Renault Premium, которым управлял 45-летний лучанин. В результате оба водителя получили травмы. Фуры были сильно повреждены и восстановлению не подлежат.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП в Хмельницком с участием чиновника.

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