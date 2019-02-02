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''Твари кацапские!'' Сеть разозлило фото украинского узника Кремля

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Украинский политзаключенный Александр Кольченко, незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме, выглядит неудовлетворительно.

"Не понравился он мне что-то, - рассказал адвокат Уральской правозащитной группы. – Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряжённый. Улыбаться перестал".

Его слова передала в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур, напомнив, что месяц назад, 25 декабря, они уже встречались в колонии в Копейске.

Тогда было все нормально: посещал спортивный зал, библиотеку, получал диетпитание в виде ложки творога, кусочка масла и яйца пару раз в неделю. Очень переживал из-за того, что никак не мог получить книги, которые присылают ему друзья – они уходят обратно адресатам без объяснений со стороны колонии.

"Вспомним также, что после тогдашнего посещения через 2 дня – помещение в ШИЗО до 6-го января. За что? "За самовольное передвижение вне локального участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных вычленяют и наказывают. Причем, когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не помнит или не знает. Так именно произошло с Сашей и перед Новым годом. Вот именно "за передвижение" в спортзал, библиотеку, столовую", - напомнила Щур.

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"А в остальном… температурный режим нормальный, питание согласно установленным нормам, отношения в отряде нормальные, витамины пока не нужны, лекарства – тоже, болей в сердце нет… Попросил распечатку одного из новых законов", - добавила правозащитница.

Александр Кольченко

Александр Кольченко

Татьяна Щур, Facebook

Пользователей расстроили последние новости о Кольченко, его внешний вид, и они отреагировали гневными комментариями.

"Твари кацапские", "Блин", "Ох", "И книги отсылают! Даже актов не составляют, ничего?!", "Благодарю вас, сибиряки!", "Может обратиться в местное украинское консульство?" - отметили они.

''Твари кацапские!'' Сеть разозлило фото украинского узника Кремля
''Твари кацапские!'' Сеть разозлило фото украинского узника Кремля

Напомним, Северо-Кавказский военный окружной суд России в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно по обвинению в терроризме. Оба украинца вину не признают.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кольченко предлагали принять российское гражданство.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Александр Кольченко
Место
Россия
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Livesey David
Livesey David
"Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряжённый. Улыбаться перестал." Этого какела на кукан посадили, не до улыбок ему.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Тоскует нацист, по факельным шествиям...
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Да чего этот длинношеий Сашок переживает, сам себе нагадил, ведь половина срока, а это 5-лет и возможность на свободу по ДУО выйти с чистой совестью, но нет, в библиотеку решил сходить ночью и попал в ШИЗО. Ведь сам пишет-никто не обижает, все по добровольному согласию и витамины даже дают, а мне, например надо их покупать, а стоят они ого-го.
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