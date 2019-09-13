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13 сентября • обновлено в 16:11
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"Тусовщицы в мантиях" бросили вызов: что произошло на курорте миллионеров

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Свадьбу "смотрящего за Минюстом", на которую съехался украинский бомонд, обсуждали все. Акцент сделали на депутатов, бизнесменов и главу Офиса президента, но в тени остался важный нюанс: украинские судьи бесстыдно создали прецедент на французском курорте. Будут ли последствия для "тусовщиц в мантиях"?

Подробнее о том, что произошло, в материале OBOZREVATEL.

"Тусовщицы в мантиях" бросили вызов: что произошло на курорте миллионеров

В конце августа в Сен-Тропе громко и с размахом отгуляли свадьбу юриста, блогера Андрея Довбенко и адвоката Анны Огренчук. И можно было бы порадоваться за успешных украинских юристов, если бы не веское "но" в личности самого г-на Довбенко и его гостей.

Андрей Довбенко и Анна Огренчук

Андрей Довбенко и Анна Огренчук

БЕСПРЕДЕЛ В МИНЮСТЕ

Коротко для тех, кто не в курсе. 32-летний Андрей Довбенко фигурирует в бумагах YanukovychLeaks как юрист в организации олигарха Сергея Курченко.

Вообще Довбенко называют "самой влиятельной теневой фигурой в системе Минюста и рейдерских захватов". И это не просто "домыслы" журналистов, а многочисленные свидетельства пострадавших от рейдерства бизнесменов и даже откровения... исполнителей Министерства юстиции.

Андрей Довбенко

Андрей Довбенко

biz.liga.net

Теневая деятельность Довбенко в Минюсте настолько токсична, что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался скрыть свое тесное знакомство с этим юристом. Ложь открылась, когда журналисты Bihus.info разыскали свидетелей официальных совещаний ведомства, на которых вместе с министром присутствовал и юрист Довбенко.

Например, по данным расследователей, частных и государственных исполнителей Министерства юстиции Украины контролируют учредитель Юридического союза EVRIS Андрей Довбенко и однокурсник уже бывшего министра юстиции Петр Пинкас.

"У нас есть такой карательный орган как Дисциплинарная комиссия (частных исполнителей. – Ред.), который, как мне кажется, полностью подчинен указанному лицу и полностью выполняет решения и указания Довбенко", говорила ранее юристка Катерина Шмидт.

Однако, несмотря на многочисленные факты, Довбенко оставался неприкасаемым. Как видим, "организатор черных схем в регистрационной сфере" близок и с новой властью.

Источник OBOZREVATEL в бизнес-кругах считает, что "подконтрольные Довбенко коррупционные схемы в Минюсте еще более окрепнут – если не будет политической воли на "остановить беспредел". А пока "смотрящий" продолжает выстраивать свою коррупционную империю по нескольким направлениям. Одно из них – судебное".

(НЕ)ЗАВИСИМЫЕ СУДЬИ?

На свадьбе этого токсичного "товарища", которая, напомним, прошла в одном из любимых мест отдыха миллионеров на юге Франции, неплохо погуляли и представители судебной власти.

Это судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. Они, по информации расследователей, "специализируются" на рассмотрении дел... клиентов фирм уже семейной пары Довбенко-Огренчук.

Джарты и Чинчин заявили, что приехали на "свадьбу подруги", при этом судьи категорически отмели наличие конфликта интересов.

Отметим, что Хозяйственный суд рассматривает дела о долгах предприятий, которые потом взыскивают исполнители Минюста. А последних (по утверждению многочисленных источников) как раз и контролирует Андрей Довбенко.

Виктория Джарты занимают почетное второе место в ТОП-10 самых богатых судей Киева. У судьи и ее супруга – дом, квартиры, дорогие автомобили и часы.

Виктория Джарты занимают почетное второе место в ТОП-10 самых богатых судей Киева. У судьи и ее супруга – дом, квартиры, дорогие автомобили и часы.

Головокружительная карьера. В 2010 году тогда еще президент Янукович перевел дочь своего соратника, крымского премьера Василия Джарты – Викторию – из Хозяйственного суда Донецкой области в Хозяйственный суд Киева. Она должна была проработать обычным судьей пять лет, но уже через три года получила пожизненное назначение (за это проголосовала Рада).

Головокружительная карьера.

В 2010 году тогда еще президент Янукович перевел дочь своего соратника, крымского премьера Василия Джарты – Викторию – из Хозяйственного суда Донецкой области в Хозяйственный суд Киева.

Она должна была проработать обычным судьей пять лет, но уже через три года получила пожизненное назначение (за это проголосовала Рада).

Елена Чинчин считает "визит" в Сен-Тропе личным делом

Елена Чинчин считает "визит" в Сен-Тропе личным делом

Также на свадьбе у Довбенко присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая. Она, по информации Bihus.info, и вовсе была свидетельницей на росписи.

"Тусовщицы в мантиях" бросили вызов: что произошло на курорте миллионеров

Судебная власть – самостоятельная и независимая ветвь государственной власти. Ну, так декларируется. Однако наши реалии говорят о другом.

И "загул" в Сен-Тропе, где сошлись судьи, скандальные бизнесмены и чиновники, снова поднимает немало вопросов. Самый невинный из них – можно ли считать непредвзятыми судебные решения засветившихся на свадьбе Довбенко "тусовщиц в мантиях"?

(Продолжение следует...)

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Довбенко проиграл частным исполнителям: суд принял решение по скандальному делу

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьбу также посетил скандально известный олигарх Павел Фукс, которому удалось "закошмарить" киевский метрополитен. Исполнительная служба Министерства юстиции накладывала арест даже на средства касс подземки – до полной оплаты фиктивного долга перед фирмой Фукса.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Павел Фукс
Тег
Министерство юстиции Украины
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