"Тусовщицы в мантиях" бросили вызов: что произошло на курорте миллионеров

Свадьбу "смотрящего за Минюстом", на которую съехался украинский бомонд, обсуждали все. Акцент сделали на депутатов, бизнесменов и главу Офиса президента, но в тени остался важный нюанс: украинские судьи бесстыдно создали прецедент на французском курорте. Будут ли последствия для "тусовщиц в мантиях"?

Подробнее о том, что произошло, – в материале OBOZREVATEL.

В конце августа в Сен-Тропе громко и с размахом отгуляли свадьбу юриста, блогера Андрея Довбенко и адвоката Анны Огренчук. И можно было бы порадоваться за успешных украинских юристов, если бы не веское "но" в личности самого г-на Довбенко и его гостей.

Андрей Довбенко и Анна Огренчук

БЕСПРЕДЕЛ В МИНЮСТЕ

Коротко для тех, кто не в курсе. 32-летний Андрей Довбенко фигурирует в бумагах YanukovychLeaks как юрист в организации олигарха Сергея Курченко.

Вообще Довбенко называют "самой влиятельной теневой фигурой в системе Минюста и рейдерских захватов". И это не просто "домыслы" журналистов, а многочисленные свидетельства пострадавших от рейдерства бизнесменов и даже откровения... исполнителей Министерства юстиции.

Андрей Довбенко biz.liga.net

Теневая деятельность Довбенко в Минюсте настолько токсична, что бывший министр юстиции Павел Петренко пытался скрыть свое тесное знакомство с этим юристом. Ложь открылась, когда журналисты Bihus.info разыскали свидетелей официальных совещаний ведомства, на которых вместе с министром присутствовал и юрист Довбенко.

Например, по данным расследователей, частных и государственных исполнителей Министерства юстиции Украины контролируют учредитель Юридического союза EVRIS Андрей Довбенко и однокурсник уже бывшего министра юстиции Петр Пинкас.

"У нас есть такой карательный орган как Дисциплинарная комиссия (частных исполнителей. – Ред.), который, как мне кажется, полностью подчинен указанному лицу и полностью выполняет решения и указания Довбенко", – говорила ранее юристка Катерина Шмидт.

Однако, несмотря на многочисленные факты, Довбенко оставался неприкасаемым. Как видим, "организатор черных схем в регистрационной сфере" близок и с новой властью.

Источник OBOZREVATEL в бизнес-кругах считает, что "подконтрольные Довбенко коррупционные схемы в Минюсте еще более окрепнут – если не будет политической воли на "остановить беспредел". А пока "смотрящий" продолжает выстраивать свою коррупционную империю по нескольким направлениям. Одно из них – судебное".

(НЕ)ЗАВИСИМЫЕ СУДЬИ?

На свадьбе этого токсичного "товарища", которая, напомним, прошла в одном из любимых мест отдыха миллионеров на юге Франции, неплохо погуляли и представители судебной власти.

Это судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. Они, по информации расследователей, "специализируются" на рассмотрении дел... клиентов фирм уже семейной пары Довбенко-Огренчук.

Джарты и Чинчин заявили, что приехали на "свадьбу подруги", при этом судьи категорически отмели наличие конфликта интересов.

Отметим, что Хозяйственный суд рассматривает дела о долгах предприятий, которые потом взыскивают исполнители Минюста. А последних (по утверждению многочисленных источников) как раз и контролирует Андрей Довбенко.

Виктория Джарты занимают почетное второе место в ТОП-10 самых богатых судей Киева. У судьи и ее супруга – дом, квартиры, дорогие автомобили и часы.

Головокружительная карьера. В 2010 году тогда еще президент Янукович перевел дочь своего соратника, крымского премьера Василия Джарты – Викторию – из Хозяйственного суда Донецкой области в Хозяйственный суд Киева. Она должна была проработать обычным судьей пять лет, но уже через три года получила пожизненное назначение (за это проголосовала Рада).

Елена Чинчин считает "визит" в Сен-Тропе личным делом

Также на свадьбе у Довбенко присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая. Она, по информации Bihus.info, и вовсе была свидетельницей на росписи.

Судебная власть – самостоятельная и независимая ветвь государственной власти. Ну, так декларируется. Однако наши реалии говорят о другом.

И "загул" в Сен-Тропе, где сошлись судьи, скандальные бизнесмены и чиновники, снова поднимает немало вопросов. Самый невинный из них – можно ли считать непредвзятыми судебные решения засветившихся на свадьбе Довбенко "тусовщиц в мантиях"?

(Продолжение следует...)

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьбу также посетил скандально известный олигарх Павел Фукс, которому удалось "закошмарить" киевский метрополитен. Исполнительная служба Министерства юстиции накладывала арест даже на средства касс подземки – до полной оплаты фиктивного долга перед фирмой Фукса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!