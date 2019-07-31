Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Тушить было нечем!" Электричка "Укрзалізниці" с пассажирами загорелась на ходу. Первые фото

3.2т Читать материал на украинском

В электричке "Укрзалізниці" во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. ЧП произошло вблизи города Жмеринка Винницкой области. Пострадавших нет.

Об инциденте сообщила журналистка Василиса Думан на своей странице в Facebook. Она опубликовала соответствующие фото.

В комментариях Думан отметила, что успела сфотографировать ЧП, когда проезжала мимо в поезде "Интерсити" сообщением "Киев – Перемышль". По ее словам, пожар пытались потушить с огнетушителей.

Пожар

Пожар

Facebook Василисы Думан

Пользователь сети Валентина Богданюк написала под постом, что в той электричке ехала ее мама. Она рассказала, что людей быстро эвакуировали, а пострадавших нет.

Новости
На Хмельнитчине из поезда загадочно исчез ребенок: его нашли мертвым

"Моя мама именно в той электричке ехала, говорит, людей быстро высадили, пострадавших нет. Ждали пожарный поезд, потому что приехал пожарный автомобиль, а тушить было нечем. Тащили в Жмеринку потом, сами уже не ехали", – прокомментировала Богданюк.

Эвакуация

Эвакуация

Facebook Василисы Думан

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области рядом со станцией Подмонастырь (Ходоров – Львов) загорелся поезд с пассажирами. До приезда спасателей людям пришлось самостоятельно тушить пожар.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Винница
Теги
Укрзалізниця пожар
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
12
Смешно
2
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Укрзализница як символ недогосударства. Знаково!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Особенно доставило "пожарная машина приехала, но тушить было нечем". А вааще славным потомкам укротриперцам пора прибегать к опыту предкам - чумаки, волы, силь з Крыму... Дилижансы, опять-же проэвропэйски никто не отменял
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Это он от стыда чуть не сгорел.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel