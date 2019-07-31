"Тушить было нечем!" Электричка "Укрзалізниці" с пассажирами загорелась на ходу. Первые фото

В электричке "Укрзалізниці" во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. ЧП произошло вблизи города Жмеринка Винницкой области. Пострадавших нет.
Об инциденте сообщила журналистка Василиса Думан на своей странице в Facebook. Она опубликовала соответствующие фото.
В комментариях Думан отметила, что успела сфотографировать ЧП, когда проезжала мимо в поезде "Интерсити" сообщением "Киев – Перемышль". По ее словам, пожар пытались потушить с огнетушителей.
Пожар
Facebook Василисы Думан
Пользователь сети Валентина Богданюк написала под постом, что в той электричке ехала ее мама. Она рассказала, что людей быстро эвакуировали, а пострадавших нет.
"Моя мама именно в той электричке ехала, говорит, людей быстро высадили, пострадавших нет. Ждали пожарный поезд, потому что приехал пожарный автомобиль, а тушить было нечем. Тащили в Жмеринку потом, сами уже не ехали", – прокомментировала Богданюк.
Эвакуация
Facebook Василисы Думан
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области рядом со станцией Подмонастырь (Ходоров – Львов) загорелся поезд с пассажирами. До приезда спасателей людям пришлось самостоятельно тушить пожар.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал