"Тушить было нечем!" Электричка "Укрзалізниці" с пассажирами загорелась на ходу. Первые фото

В электричке "Укрзалізниці" во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. ЧП произошло вблизи города Жмеринка Винницкой области. Пострадавших нет.

Об инциденте сообщила журналистка Василиса Думан на своей странице в Facebook. Она опубликовала соответствующие фото.

В комментариях Думан отметила, что успела сфотографировать ЧП, когда проезжала мимо в поезде "Интерсити" сообщением "Киев – Перемышль". По ее словам, пожар пытались потушить с огнетушителей.

Пожар Facebook Василисы Думан

Пользователь сети Валентина Богданюк написала под постом, что в той электричке ехала ее мама. Она рассказала, что людей быстро эвакуировали, а пострадавших нет.

"Моя мама именно в той электричке ехала, говорит, людей быстро высадили, пострадавших нет. Ждали пожарный поезд, потому что приехал пожарный автомобиль, а тушить было нечем. Тащили в Жмеринку потом, сами уже не ехали", – прокомментировала Богданюк.

Эвакуация Facebook Василисы Думан

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области рядом со станцией Подмонастырь (Ходоров – Львов) загорелся поезд с пассажирами. До приезда спасателей людям пришлось самостоятельно тушить пожар.

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