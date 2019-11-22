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23 ноября • обновлено в 00:32
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Турция возобновила прямое сообщение с Крымом? В МИД пояснили скандал

1.5т
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Восстановление морского сообщения между Турцией и аннексированным Россией украинским Крымом является фейком.

Это подтвердило министерство иностранных дел Турции, сообщил на своей странице в Twitter посол Украины Андрей Сибига.

"Министерство иностранных дел Турции на обращение Посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", – написал дипломат.

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Напомним, ранее российские СМИ сообщили о якобы налаживании паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом, которое было прервано в 2017 году.

Утверждалось, что паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Крым и Турция

Крым и Турция

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября на форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно создать государственную стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Гарант подчеркнул, что необходимо развивать информационную и гуманитарную политику в отношении временно оккупированных территорий.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Теги
фейки пропаганда Новости Крыма
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