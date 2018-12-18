Турция может перекрыть для России Босфор: названо условие

Турция может перекрыть проход российских кораблей через Босфорский пролив. Это решение может быть принято Анкарой в случае успешного голосования за резолюцию Генассамблеи ООН по ситуации в Азовском море.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По его словам, это может создать большую опасность как для России, так и для всего мирового правопорядка в целом.

"Генерируя проблемы в Керченском проливе, Россия создает прецедент. Воспользуется ли этим Турция? Я думаю, что это будет не лучшим развитием событий. Ведь нам очень нужно, чтобы международные конвенции и договора выполнялись. Чтобы мы вернулись к тому, что регулировало международные отношения после Второй Мировой войны и даже во времена Холодной войны, несмотря на все нарушения со стороны СССР", – пояснил Грищенко.

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При этом дипломат уверен, что скорее всего эта резолюция будет поддержана в ООН. Главный вопрос заключается в том, каким именно количеством государств.

Генассамблея ООН

"Для того, чтобы её определили как особенно важную, нужно две трети голосов. Разумеется, там будет серьезная борьба в рамках Генассамблеи. И со стороны РФ будут применяться все усилия для того, чтобы не допустить именно такого результата", – заверил он.

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно страны Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море.

Усилить давление на Кремль попросила Украина, поддержали ее Польша, балтийские государства и Великобритания. Однако Германия и Франция с этим не согласились.

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