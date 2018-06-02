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"Турецкие" технологии: депутат показал, как борются с ямами в Черкассах

2.6тЧитать новость на украинском

Депутат Черкасского городского совета, глава фракции Партии вольных демократов Александр Згиблов показал, как засыпают яму на дороге в городе.

"Только что. Новые "турецкие" технологии ремонта наших дорог от "хозяйственников" Алексея Мельника и мэра Анатолия Бондаренко (все партия "Батьківщина"). Чехова – Благовестная", – написал он в Facebook.

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Судя по видео, представитель дорожных служб прямо посреди проезжей части медленно носит на лопате с обочины материал. Другим машинам приходится объезжать весь этот процесс стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал капитальный ремонт дорог в Украине является одним из приоритетов страны.

Читайте все новости по теме "Ремонт дорог" на Обозревателе.

Тема
Ремонт дорог
Место
УкраинаЧеркассы
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