"Турецкие" технологии: депутат показал, как борются с ямами в Черкассах

Депутат Черкасского городского совета, глава фракции Партии вольных демократов Александр Згиблов показал, как засыпают яму на дороге в городе.

"Только что. Новые "турецкие" технологии ремонта наших дорог от "хозяйственников" Алексея Мельника и мэра Анатолия Бондаренко (все партия "Батьківщина"). Чехова – Благовестная", – написал он в Facebook.

Судя по видео, представитель дорожных служб прямо посреди проезжей части медленно носит на лопате с обочины материал. Другим машинам приходится объезжать весь этот процесс стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал капитальный ремонт дорог в Украине является одним из приоритетов страны.