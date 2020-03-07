Турчинов приказал выбить спецназ Путина в Симферополе: раскрылись неизвестные детали

Александр Турчинов, будучи и.о. президента Украины, отдал приказ Внутренним войскам Украины выбить российский спецназ из захваченных административных зданий в Симферополе. Это произошло в самый разгар аннексии Крыма.

Об этом Турчинов рассказал в интервью "Радио Свобода". Он напомнил, что на тот момент, сразу после завершения Революции Достоинства, в Украине полноценно не функционировали ни МВД, ни другие министерства.

"После этого мне доложили: мы не можем выполнить команду, парламент и Совет министр окружает много пророссийски настроенного населения, мы научены Майданом, с населением никаких конфликтов не хотим", - пояснил политик.

По словам Турчинова, на тот момент ему срочно были нужны министр обороны, начальник Генштаба, министр внутренних дел и СБУ. Он напомнил, что парламент тогда заседал буквально нон-стоп, но Турчинов сделал перерыв, собрал всех силовиков и премьер-министра Арсения Яценюка и сообщил, что в Крыму началась военная агрессия России.

"[Я сказал.- прим.ред.] я прошу выяснить все проблемы, оценить ситуацию и немедленно предоставить мне предложения, как нам выходить из этого кризиса и как нам защитить территориальную целостность нашей страны. И уже на следующий день мы провели первое заседание СНБО, заслушав доклады всех силовиков. Многие называют его историческим", - подвел итог Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Турчинов рассказал о предпосылках захвата Крыма и Донбасса еще в 2013 году.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!