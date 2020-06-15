Турчинов объявил суровое предупреждение Путину из-за оккупации Крыма

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что если бы в 2014 году в Украине была такая армия, как в 2019, то российских оккупантов в Крыму можно было бы "утопить в их крови".

Об этом политик сказал в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву". Кроме того, он отметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин понимает только язык силы, поэтому разговаривать с ним следует только с такой позиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вам честно скажу: хотя бы десятая часть была у меня того, что мы имели на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попытался бы утопить в Крыму и сбросить в Черное море", – признался экс-секретарь СНБО.

"Путин считается только с силой. Любой компромисс он рассматривает как слабость своего оппонента, любой компромисс они используют для усиления своих позиций и выдвижения следующих требований, наступательных позиций", – предупредил Турчинов.

Поэтому он убежден, что Украина должна позаботиться о мощной армии, современном вооружении и военной технике. "Это то, что он понимает, с чем он может считаться. Все остальное – это слова", – убежден политик.

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