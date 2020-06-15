Несмотря на то, что для Украины сейчас рискованно идти в масштабное наступление против России, она может добиться успеха в "ползучем" отвоевывании Донбасса.

Об этом в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, такая стратегия уже оправдала себя в 2016-2917 годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик пояснил, что сейчас Украина не может провести мощную военную операцию и пойти в фронтальное наступление. Ведь для этого нужно иметь преимущество над силами врага.

"Мы не можем оценить силы врага, потому что они, к сожалению, безграничны. То, что сейчас находится на Донбассе, – это фактически такое "пушечное мясо". Их задача – продержаться сутки в случае мощного наступления, чтобы дать возможность ввести основные силы и средства российской регулярной армии. Вопрос: сколько дивизий, армий бросит Путин на восточный фронт? К сожалению, и Генштаб не может дать такой ответ. Поэтому такое масштабное наступление – это достаточно опасная вещь", – считает Турчинов.

"Поэтому я был сторонником такого пошагового наступления, как его россияне называют "ползучего" наступления. Каждый день – на один метр. Таким образом в 2016-2017 годах мы продвинулись достаточно, мы освободили очень много населенных пунктов, мы улучшили конфигурацию нашего фронта, усилили наши позиции. Это надо продолжать. Каждый день по метру и, гляди, не до Ростова, но к границе бы дошли", – убежден бывший секретарь СНБО.

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