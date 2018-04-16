"Тупые сажатели цыбули": выяснились новые "подвиги" артиста-сепаратиста со Львова

Солист Львовской оперы Николай Санжаревский, который поддерживает террористов, также регулярно "сливал" им информацию о расположении частей ВСУ и собирал для них деньги.

Эти данные обнародовала журналистка Елена Добровольская в своем расследовании.

Так, она выяснила, что Санжаревский создавал паблики и маскировал их под патриотические украинские и занимался скрытой пропагандой.

Кроме этого, он осуществлял организацию информационных провокаций.

Артист не только администрировал группы в социальных сетях, а и собирал информацию о расположении позиций наших военных и передвижениях военной техники. Эту информацию он передавал террористам. Частично его источником становились его ученики, чьи родственники служили в ВСУ.

Также Санжаревский собирал деньги для нужд террористов "Л/ДНР" через электронные кошельки, которые он обнародовал в сообщениях в администрируемых им группах.

Как сообщал "Обозреватель", Николай Санжаревский себя сепаратистом не считает, хотя и признал, что модерировал страницы так называемого антимайдана в соцсетях.