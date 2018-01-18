Тупика нет: в США озвучили два самых главных шага по Донбассу

Приоритетом номер один на Донбассе является прекращение военных действий.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала американский посол Мари Йованович.

"Следующее - должно быть отведено тяжелое вооружение с обеих сторон. И мы считаем, что лучшим способом поддержания мира было бы размещение миротворческого контингента. Этот вопрос мы продолжаем обсуждать", - подчеркнула она.

По ее словам, тупика в переговорном процессе нет.

"Мы знаем, что специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и советник по вопросам внешней политики президента России Владислав Сурков согласились встретиться в конце января. И это -позитивный сигнал. Почему этот процесс происходит и в дальнейшем? Мы исходим из необходимости восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, и необходимости остановить насилие", - сказала Йованович.

Как сообщал "Обозреватель", ранее посол США в Украине заверила, что Украина получит противотанковые комплексы Javelin от США бесплатно.