Тука заявил о возможной договоренности Москвы и Киева по Донбассу

Кремль мог получить заверения от украинской стороны о том, что она готова идти на уступки в вопросе Донбасса.

Такое предположение в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "У меня такое ощущение, что, по крайней мере, кремлевская администрация получила какие-то заверения со стороны нынешней украинской власти, что Украина готова идти на уступки именно в политическом контексте", – сказал он.

Как заявил Тука, Кремль не интересует "особый режим административного управления", о котором говорил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Россия требует изменений в Конституцию", – напомнил экс-замминистра.

Он указал на принципиальное различие между законом "Об особенностях местного самоуправления" и изменениями в Основной закон. В первом случае речь идет о временном решении – на 3 года. Во втором случае – о норме, которая будет действовать на постоянной основе.

Полную версию блиц-интервью с Георгием Тукой читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай заявил, что Кремль ставит своей целью в течение ближайших двух месяцев максимально продвинуться в минском формате по сдаче национальных интересов Украины.