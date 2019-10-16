Зеленский изменил позицию по Донбассу? В Украине объяснили скандал на встрече ТКГ в Минске

Последние резкие заявления украинской стороны в переговорах по Донбассу могут свидетельствовать об изменении позиции президента Владимира Зеленского.

Такое предположение высказал в эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя срыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 15 октября.

Тука обратил внимания, что реакция Кремля на слова пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер была "довольно резкой и болезненной".

Кроме того, напомнил он, накануне Зеленский предложил обсудить в "нормандском формате" и вопрос Крыма, что также восприняли в Москве как ультиматум.

"Поэтому у меня складывается стойкое впечатление, что это либо поднятие ставок, которым всегда пользовался Путин накануне любых переговоров, либо изменение дискурса президента Зеленского – от реализации позорной "формулы Штайнмайера" до усиления отпора врагу", – пояснил Тука.

Он выразил надежду, что все-таки Зеленский прислушался к настроениям в украинском обществе и к предупреждающим акциям, которые прошли под лозунгами "Нет капитуляции!".

"Но, чтобы сохранить лицо и не выглядеть слабым человеком, который идет на уступки "толпе", были сделаны такие дипломатические шаги, чтобы получить поддержку общества в изменении дискурса – забыть навеки о "формуле Штайнмайера", а может, даже о Минских соглашениях как о факте", – не исключил бывший чиновник.

По его словам, такого резкого тона со стороны делегации Украины уже давно не было.

"В начале переговоров такие тезисы постоянно звучали. И насчет ликвидации оккупационных администраций "Л/ДНР" как структуры, и насчет возвращения в гривневую зону, и насчет вывода иностранных войск. Но чтобы такая компиляция прозвучала в одной точке переговорного процесса – такого я давно не помню", – признался Тука.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании ТКГ в Минске 15 октября стороны не смогли договориться о разведении войск и обмене пленными. Встреча закончилась досрочно.

Некоторые подробности сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы. В частности, по ее словам, Киев настаивает на полном прекращении огня, выводе иностранных войск и роспуске квазигруппировок "Л/ДНР".

В России цинично ответили, что если Киев официально требует распустить "Л/ДНР", то на мирном урегулировании конфликта на Донбассе можно ставить точку.

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