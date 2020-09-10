Тука: Кравчук должен был послать Россию ко всем чертям, а перебросил ультиматум в Раду

Накануне очередной встречи советников лидеров нормандской четверки, назначенной на 11 сентября, можно констатировать, что стартовые позиции российской стороны остаются неизменными, а значит, на прогресс не стоит и надеяться.

Сейчас у Кремля нет слабых мест, на которые могла бы давить Украина. Более того – впервые за годы существования Трехсторонней контактной группы украинская сторона "перебросила мяч ультиматума" РФ на поле Верховной Рады. Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

– Повестка дня встречи советников глав нормандской четверки не будет меняться. На саммите нормандской четверки, если он состоится в ближайшее время, тоже будет определенная повестка дня. Возникает вопрос: нужно ли вообще ехать и ожидать положительных сдвигов от встречи, которая состоится 11 сентября и в перспективе встречи глав государств?

– Этот вопрос неоднократно задавали люди, которые разбираются в деле. Ради чего президенту Зеленскому такое стремление к проведению встречи? Какова цель? Чего он хочет добиться?

Ведь понятно, что стартовые позиции остаются абсолютно неизменными. Кроме того, не стоит забывать, что, несмотря на заявления некоторых представителей "зеленой" команды, которые пытаются дезавуировать тот факт, что на нормандской встрече Зеленский согласился на имплементацию формулы Штайнмайера, в том числе в украинское законодательство путем изменения в Конституцию и других требований, россияне все это время с декабря подчеркивают это.

У меня нет никаких сомнений, что во время этой встречи на уровне советников они так же будут настаивать на этом. Недаром они заявили о том, что повестка дня остается неизменной, что все зафиксировано письменно. Поэтому докладывайте, господа украинцы, а что вы там выполнили.

"Позиция РФ по Донбассу остается неизменной"

– Советник президента Зеленского приедет из Берлина с папкой, в которой будет куча аргументов, почему мы должны имплементировать особый статус по формуле Штайнмайера или по какой-то новой формуле, почему мы должны выполнять Минские договоренности в том порядке, в котором это видит Россия. И возможно, еще что-то бонусом. Да?

– Да. Другого смысла проведения этой встречи я не вижу. Никаких внешних признаков, которые дали бы основания надеяться на изменение российской позиции я, например, не вижу.

– Давайте порассуждаем. Если мы знаем шаги соперника, по крайней мере, направление, то, может, нам стоит каким-то образом подготовиться. Они нам папку или первых два листа из этой папки с аргументами, а мы им контраргументы. Мол, вы оставьте это при себе, мы сами знаем, что делать.

– Это было бы неплохо, если бы это было реальностью.

– А почему это невозможно?

– Я вижу общий тренд нынешней украинской власти, которая действует по принципу "ты его в дверь, а он в окно".

Несмотря на сопротивление общества, попробуем одним путем. Нарвались на определенные активные действия общества, на противодействие – тогда давай попробуем другим путем.

Если рассмотреть события, которые происходят в Трехсторонней контактной группе после назначения Кравчука главой. Впервые в современной истории и впервые за годы существования этой группы украинская сторона таким образом отреагировала на ультиматум со стороны России и их приспешников.

Кравчук не послал их ко всем чертям – он перебросил этот мяч ультиматума на поле украинского парламента. Вместе с тем в Раде не нашлось здравого смысла для того, чтобы послать ко всем чертям самого Кравчука вместе с его мячом. Украинский парламент начал в комитетах изучать этот вопрос. Подчеркиваю – вопрос, поставленный в ультимативной форме Российской Федерацией, страной-агрессором.

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– Я общался с представителем этого комитета. Если кратко – Кравчуку сказали: мы не можем это рассматривать, это нонсенс, давайте синхронизируем наши действия – комитета, парламента, ТКГ. В заключение – есть ли сейчас слабые места у Кремля, на которые наш советник или наш президент, если встреча состоится, может давить?

– Не вижу я таких слабых мест – благодаря слизняковой действиям власти. Фактически мы очень существенно ослабили антироссийскую коалицию, которая была создана в предыдущие годы. Каким образом сегодня можно усилить позиции Украины? Это обидно, но, к сожалению, я таких путей не вижу.