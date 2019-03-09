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"Туго с баблом": экс-главарь "ДНР" Гиркин отказался от медали за аннексию Крыма

54.9тЧитать материал на украинском

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин выставил на продажу медаль РФ за участие в аннексии Крыма в 2014 году.

Террорист признался, что у него появились финансовые проблемы, поэтому он хочет выручить деньги за монету.

Также Гиркин заявил, что презирает главу РФ Владимира Путина, который изображен на медали.

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"Гиркин продает медаль "за возвращение Крыма", ибо с баблом туго. Интересно, где Игорь пр**бал 12-14 млн долларов, которые он украл из банков Донецкой области? Неужели все пробухал?" - прокомментировал блогер Фашик Донецкий.

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

"Туго с баблом": экс-главарь "ДНР" Гиркин отказался от медали за аннексию Крыма

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гиркина опозорили в сети странным фото, которое вызвало бурю обсуждений и шуток над террористом.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
А ЧО этА на реверсе за пёсик выбит, какой породы? Похож на шавку путлецкую, дворовую)))
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3
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Фейкометы кормят хахлов своим говном
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0
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Иппу Хахлов снова и снова, ты видать эхсперд в этих вопросах) Столько тонн говна переварить от Раша тупей, Звебзды и пр. говноКАнаЛОВ могут только какцапы)))
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3
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Teleshtan Yaroslav
Teleshtan Yaroslav
А чому на мендальці букви не расєйські? Невже піндосовські?! Ти бач,ну кругом влізуть! Нічого святого...Гади.
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