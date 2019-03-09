"Туго с баблом": экс-главарь "ДНР" Гиркин отказался от медали за аннексию Крыма

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин выставил на продажу медаль РФ за участие в аннексии Крыма в 2014 году.

Террорист признался, что у него появились финансовые проблемы, поэтому он хочет выручить деньги за монету.

Также Гиркин заявил, что презирает главу РФ Владимира Путина, который изображен на медали.

"Гиркин продает медаль "за возвращение Крыма", ибо с баблом туго. Интересно, где Игорь пр**бал 12-14 млн долларов, которые он украл из банков Донецкой области? Неужели все пробухал?" - прокомментировал блогер Фашик Донецкий.

Игорь Гиркин

Гиркин продает медаль " за возвращение Крыма", ибо с баблом туго



Интересно,где Игорь проебал 12-14 млн долларов, которые он и его апездалы украли из банков Донецкой области?

Неужели все пробухал? pic.twitter.com/LXOFSzkFFQ — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 9 марта 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гиркина опозорили в сети странным фото, которое вызвало бурю обсуждений и шуток над террористом.

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