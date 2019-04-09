|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Цветут огненными цветами": ВСУ показали зрелищное видео с учений "богов войны"

372Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео учений артиллеристов Вооруженных сил Украины. Они проходят в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе два раза в неделю.

Зрелищные кадры обнародовали на официальной странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тренировка артиллеристов Объединенных сил: украинские "Акации" всегда готовы расцвести "огненными цветами", — написали в посте.

В частности, артиллеристы с каждой артиллерийской батареей 2С3 "Акация" в районе проведения ООС по линии отвода проводят тренировки с практической отработкой марша, развертывания в районе новых боевых огневых позиций, подготовкой исходных данных для стрельбы, маневра самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением к другим огневым позициям.

Артиллерия ВСУ

Артиллерия ВСУ

Скриншот видео

Новости
Боевая авиация ВСУ провела учения над Азовом: зрелищное видео

"Это тяжелый труд офицера и солдата, цель которого всегда иметь наготове сотни стволов 152 мм калибра под названием "Акация". Двигаемся дальше! Вместе победим! Слава Украине!" — подчеркнули в штабе ООС.

Украинцы также выразили восторг от профессионализма защитников в комментариях под ярким видео. "Огонь", "Арте респект", "Когда в наступление пойдем", " Спасибо за службу! Слава Героям!", "Боги войны", "Слава воинам", — пишут они.

"Цветут огненными цветами": ВСУ показали зрелищное видео с учений "богов войны"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось зрелищное видео с кадрами учений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На них бойцы отрабатывают сложнейшие боевые задания в условиях, близких к реальным.

Напомним, в конце марта на одном из полигонов в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактические учения с боевой стрельбой. Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения