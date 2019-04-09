"Цветут огненными цветами": ВСУ показали зрелищное видео с учений "богов войны"

В сети опубликовали видео учений артиллеристов Вооруженных сил Украины. Они проходят в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе два раза в неделю.

Зрелищные кадры обнародовали на официальной странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тренировка артиллеристов Объединенных сил: украинские "Акации" всегда готовы расцвести "огненными цветами", — написали в посте.

В частности, артиллеристы с каждой артиллерийской батареей 2С3 "Акация" в районе проведения ООС по линии отвода проводят тренировки с практической отработкой марша, развертывания в районе новых боевых огневых позиций, подготовкой исходных данных для стрельбы, маневра самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением к другим огневым позициям.

Артиллерия ВСУ Скриншот видео

"Это тяжелый труд офицера и солдата, цель которого всегда иметь наготове сотни стволов 152 мм калибра под названием "Акация". Двигаемся дальше! Вместе победим! Слава Украине!" — подчеркнули в штабе ООС.

Украинцы также выразили восторг от профессионализма защитников в комментариях под ярким видео. "Огонь", "Арте респект", "Когда в наступление пойдем", " Спасибо за службу! Слава Героям!", "Боги войны", "Слава воинам", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось зрелищное видео с кадрами учений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На них бойцы отрабатывают сложнейшие боевые задания в условиях, близких к реальным.

Напомним, в конце марта на одном из полигонов в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактические учения с боевой стрельбой. Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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