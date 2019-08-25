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‏"Цвет войны!" В Крыму показали "детство заложников" в лагере

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В аннексированном Крыму оккупанты одели детей на закрытие смены в лагере в форму.

Фотографиями в Twitter поделился блогер RoksolanaToday&Крым25%, отметив, что детское учреждение расположено под Судаком.

"Провели практические показные занятия в ДОЛ "Лесной" и приняли участие в торжественном закрытии одной из смен. Было интересно! Ребятам понравилось!" - цитата пропагандистов. Детство заложников", - написал он.

"Пока уклонисты-шоумены деток в Киеве наряжают в белый цвет капитуляции, в Крыму, на оккупированной территории, детей наряжают только и исключительно в хаки, в цвет войны!" - добавил блогер.

Детей одели в форму в Крыму

Детей одели в форму в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%, Twitter

Детей одели в форму в Крыму

Детей одели в форму в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%, Twitter

Новости
"Вкладывают скрепы!" В ВСУ показали "военных" детей из Крыма
Детей одели в форму в Крыму

Детей одели в форму в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%, Twitter

Детей одели в форму в Крыму

Детей одели в форму в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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