"Цинизм за гранью добра и зла!" В Украине разгорелся скандал из-за удостоверений УБД

В Украине разгорелся скандал из-за выдачи удостоверений участника боевых действий (УБД) личностям, которые не были в зоне ООС на Донбассе.
Об этом офицер ВСУ Дмитрий Иванов заявил на своей странице в Facebook, отметив, что уже из трех источников сообщают о фактах "виртуального туризма".
"То есть, воин света даже не едет в район операции, а находится там только по документам. Вообще цинизм за гранью добра и зла. Ну а правильно, в сущности. Зачем туда кататься? Только время тратить. Лучше сделать еще проще - давать УБД через сайт. Заполнил форму - получил УБД. Так легче, и не надо горы бумаг переводить. Диджитализация, опять же, новые веяния", - написал он.
"Одно только немного напрягает. Многие ребята, которые погибли еще несколько лет назад, УБД не имеют. А тут "виртуальный туризм". Все противнее и противнее жить становится. Мерзко как-то", - добавил офицер.
Удостоверение УБД
24 канал
Иванов напомнил, что с самого начала АТО была практика "военного туризма", это когда люди из военных и околовоенных структур приезжали на пару-тройку месяцев, чтобы получить УБД, несли они службу, понятное дело, или в штабах, или на тыловых блокпостах, базах хранения и т.д. Короче, там, где подальше от войны, поближе к кухне.
"Нужно отметить, что в 2014 году даже нахождение тушки в штабе не гарантировало, что эта самая тушка вернется живой, здоровой, чистой и непорочной. Случаев, когда сепары накрывали артой штабы глубоко в тылу - немало. Но несмотря на это, военные, которые хоть немного увидели реальную войну, относились к таким людям с нескрываемым презрением по вполне понятным причинам", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ранее задержали основного спонсора террористов "ЛНР", который имел при себе удостоверение УБД.
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