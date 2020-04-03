Циничный лоббизм под академической крышей или одна из причин, почему Украина является лидером по распространению туберкулеза в Европе

Лекарство от жадности

Недавно, всю медицинскую и медийную общественность возмутила трансляция по ведущим телеканалам рекламы медпрепарата "Дексан", запущенную ее производителем "Юрия-Фарм" в которой цинично утверждалось что: "Дексан діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси".

Пользуясь истерией потребителей, жадно ищущих любую информацию о создании лекарства от захватившей уже более 180 стран пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, их некомпетентностью и невнимательностью, дельцы от фармы решили подоить "золотого тельца" и получить существенную прибавку объема продажи своего препарата. Дезинформируя потребителя минимум двумя циничными передергиваниями. С одной стороны, в рекламе не сказано, что препарат собственно ЛЕЧИТ от коронавируса, сказано, что он ВОЗДЕЙСТВУЕТ на вирус. Но на вирус вообще воздействует любая окружающая его среда, причем, как в минус, угнетая его развитие и убивая, так и в плюс, становясь для него питательной средой. О том, как "Дексан" воздействует на коронавирус реклама, как вы понимаете умалчивает. С другой стороны, в рекламе не уточняется, на какой из более чем 40 известных науке видов коронавирусов "Дексан" таки воздействует. И точно не указано, что он воздействует на SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19.

Но мы хорошо понимаем, что в рекламном слогане важна не информативность, а эмоция, которую он направляет на потребителя. В результате, дезинформация работает, и введенный ею в заблуждение потребитель бросается покупать вожделенное лекарство, которое защитит его от мировой напасти, а становится обладателем обычного антимикробного и противогрибкового раствора с действующим веществом декаметоксин, которое действительно оказывает местное бактерицидное действие, но не более.

Такое циничное поведение дельцов от фармацевтики было-бы невозможным если бы они не имели надежной научной "крыши". Ведь у нас хоть не шатко ни валко, но действует закон о защите прав потребителей, который запрещает рекламу, которая выводит в заблуждение потребителей. И даже один раз точно фармкомпания была крупно оштрафована за подобные рекламные проделки. Но раз рекламная кампания "Дексана" стартовала на ТВ, то производитель предоставил телевизионщикам документ, подтверждающий такие необыкновенно целебные свойства этого лекарства. И такой документ производителю в экстренном порядке (там прямо так и написано), буквально за неделю до выхода рекламной кампании состряпали в уважаемом и дважды национальном научном учреждении – Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского Национальной академии медицинских наук Украины. Вот он – научный отчет "Методы профилактики коронавирусной инфекции декаметоксином у взрослых".

В этом документе, в котором честно говоря, наукой не пахнет от слова совсем, ученые мужи, извиваясь ужом и проявляя чудеса иезуитства пытались обосновать нужную рекламщикам и своему фармацевтическому заказчику фразу о целебных свойствах данного лекарства и одновременно хоть каким-то наукоподобием прикрыть остатки своего стыда – ведь они обосновывали откровенное вранье. В результате в отчет вошла ну очень обтекаемая фраза, которая полностью удовлетворила заказчика: "Нами была установлена вирулицидная активность декаметоксина … по отношению к коронавирусам, среди которых стойких к препарату штаммов не выявлено".Максимально неинформативная и манипулятивная фраза, ничего не имеющая общего с наукой, но по сути повторяющая слоган рекламной кампании "Дексана", и являющаяся обоснованием его корректности.

И представьте себе, что этот ну совсем околонаучный отчет освятили представители двух уважаемых научных организаций- утвердил Ученый совет Национального института фтизиатрии и пульмонологии, а отрецензировала кафедра фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования МОЗ Украины. Во как!

Несмотря на все ухищрения и "псевдонаучную поддержку" со стороны таких весомых в медицинском мире научных организаций рекламная кампания провалилась. Поднялся такой поток общественного возмущения, что производитель был вынужден свернуть рекламу препарата, а его руководитель публично извинится перед потребителями.

Но для нас этот рекламный провал поднял один и интересный вопрос. Что это за такие отношения между фармкомпанией "Юрия-Фарм" и Национальным институтом фтизиатрии и пульмонологии, если ученые готовы положить на кон свою научную репутацию по первому требованию фирмачей? Забегая вперед скажем – эти отношения более чем дружественные, вернее сказать семейные. И это не только потому, что "Юрия-Фарм" и Институт пульмонологии имеют один фактический адрес: Киев, ул. Николая Амосова, 10 но и потому, что смотря в зеркало директор Института, Академик Юрий Иванович Фещенко видит свое второе "Я" - реального собственника фармацевтической кампании "Юрия-Фарм".

Туберкулезный феодал Украины

История восхождения на свой трон Юрия Ивановича Фещенко, как и положено у настоящего мачо, связана с выгодной женитьбой на дочке своего учителя и шефа, одного из ведущих фтизиатров той страны, главного торакального хирурга УССР Григория Гавриловича Горовенко. Сама Наталья Григорьевна Горовенко также сделала успешную медицинскую карьеру, став членом-корреспондентом НАМНУ и зав. кафедрой медицинской и лабораторной генетики Национальной медицинской академии последипломного образования МОЗ Украины.

Так что украинскую фтизиатрию в качестве своей вотчины Юрий Иванович получил по праву наследования от тестя, возглавив, практически одновременно с обретением Украиной независимости главное профильное научное учреждение - Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины. Но, как и положено правильному наследнику Юрий Иванович не стал довольствоваться полученным и за время своего правления, пользуясь умением играть в аппаратные игры и расставлять своих людей, а также знакомствами с сильными мира сего, многим из которых от стал личным врачом, существенно укрепил и расширил границы вотчины, став ее полновластным правителем. В сфере лечения легочных заболеваний в Украине ничего не происходило без ведома и одобрения Юрия Ивановича.

А если есть вотчина, то она должна приносить урожай. Но какой урожай может принести бюджетная медицина. Ну не собирать-же поборы с врачей, ставя им норму по сбору пожертвований от пациентов по аналогии с системой сбора дани "наверх" в почившем в бозе ГАИ. Это и организационно сделать невозможно и уж очень ненадежная конструкция – слишком много слабых звеньев.

Совсем другое дело получение гешефта от торговли лекарствами, как при государственных закупках, так и навязывая их покупку лечащимся пациентам. Это Юрий Иванович понял еще до получения поста директора института, создав в 1990 году со своим другом и соавтором по диссертационной работе "Антибиотикорезистентность микроорганизмов. Состояние проблемы и пути решения" Николаем Ивановичем Гуменюком прямо по адресу Института на ул. Амосова 10 торговца лекарствами, "Медицинский центр "М.Т.К.". Бизнес развивался и через восемь лет "М.Т.К." учредил по тому-же адресу производственную компанию, название которой скромно и вполне однозначно отвечает на вопрос "чья она" - "Юрия-Фарм". Позже эта компания вместе с "М.Т.К." и другими подразделениями сформировала группу фармацевтических компаний "Юрия-Фарм", в которой роль слепого траста от имени Академика Фещенко также была отдана Николаю Гуменюку.

Но для того, чтобы вотчина приносила хороший урожай, ее нужно постоянно удобрять. Лекарства должны продаваться, а для этого надо формировать и стимулировать развитие рынка их сбыта. Нужно регистрировать свои лекарства и не давать регистрировать лекарства конкурентов, создавая монопольные рыночные позиции. Нужно разрабатывать протоколы лечения и включать в них нужные препараты. Нужно контролировать деятельность врачей в регионах и обеспечивать необходимый объем заказа нужных лекарств. Нужно включать в номенклатуры МОЗовской централизованной закупки лекарств необходимые позиции и контролировать, чтобы на торги не выходили конкуренты. Нужно делать много чего, ведь удобрение своей вотчины труд кропотливый и многолетний. И делают это в нашей стране представители медициной науки и "ведущие медицинские специалисты".

Юрий Иванович Фещенко на посту директора Национального института фтизиатрии и пульмонологии справлялся с этой работой на свое благо и благо фармгруппы "Юрия-Фарм" на отлично. Ведь кроме обладания множеством научных регалий, он в разное время был:

Председателем Проблемной комиссии Министерства здравоохранения и Национальной академии медицинских наук Украины "Пульмонология и фтизиатрия" – защита диссертаций и формирование пула своих людей;

Главным внештатным специалистом МОЗ Украины по пульмонологии и фтизиатрии – управление главными специалистами в регионах, формирование номенклатуры и объемов региональных закупок, а также объемов закупок региона в рамках централизованных закупок МОЗ Украины;

Членом номенклатурной комиссии МОЗ Украины по направлению "Туберкулез" – влияние на номенклатуру закупок по программам централизованных закупок лекарств, включение нужных препаратов и устранение конкурентов путем определения уникальных требований к предмету закупки;

Членом рабочей группы МОЗ Украины по сопровождению централизованных закупок лекарств по направлению "Туберкулез" – сопровождение процесса закупок и устранение конкурентов при оценке тендерных предложений участников;

Председателем Консультационно-экспертной группы "Пульмонология. Фтизиатрия" в госпредприятии "Государственный экспертный центр МОЗа" - проведение экспертизы лекарств при их государственной регистрации, согласование программ проведения клинических испытаний новых лекарственных средств и отчетов по проведённым клиническим испытаниям;

Членом научно-экспертного совета госпредприятия "Государственный экспертный центр МОЗа" - утверждение экспертных выводов по регистрации лекарств и проведению клинических испытаний лекарств.

Кроме того, прямые подчиненные Юрия Ивановича в "Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского" дополнительно в разное время входили и в состав Консультационно-экспертных групп в госпредприятии "Государственный экспертный центр МОЗа" и в состав номенклатурных комиссий и рабочих групп МОЗа по централизованным закупкам по различным направлениям.

Ну как вам лоббистский потенциал Академика Фещенко. Впечатляет?

Как вы понимаете, такое явление, как конфликт интересов в его деятельности все это время никто старался не замечать, так что весь этот потенциал был направлен на протекционизм и обеспечение приоритетного развития бизнеса группы "Юрия-Фарм". Тем более, что номенклатура лекарств, производимых компанией была полностью подстроена под лоббистские возможности "шефа" - в основном это лекарства для инфузионной терапии, противотуберкулезные препараты и лекарства для лечения легочных заболеваний, инвазионных растворов, шприцев и систем для переливания инфузионных растворов и крови. Все это используются и закупаются только для больниц и если вы зайдете в любое украинское государственное медучреждение, то с вероятностью 90% обнаружите там продукцию "Юрия-Фарм".

Так чья же ты "Юрия-Фарм"?

Если задать этот вопрос Юрию Ивановичу, то расскажет историю о том, что компания принадлежит его другу и подчиненному из Института фтизиатрии, и пульмонологии Николаю Гуменюку, и посоветует проверить это в реестре Минюста.

Но вернее в реестрах значится, что "Юрия-Фарм" через два офшора – ЭМТЕКО ЛИМИТЕД, РЕСПУБЛІКА КІПР и SIA "EMTEKO HOLDING", ЛАТВИЯ принадлежит целой семье Гуменюков, которая очень и очень тесно сплелась с семьей Фещенко.

Итак, кроме самого Николая Ивановича Гуменюка - фтизиатра, старшего научного сотрудника Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского, соавтора и друга Академика Фещенко, доктора медицинских наук, автора более 120 научных трудов, монографий и изобретений акции компании принадлежат Деркач Наталье Николаевне, также фтизиатру, бывшему сотруднику Национального института фтизиатрии и пульмонологии и ее мужу и по совместительству ставшему недавно официальным руководителем "Юрия-Фарм" - Деркачу Дмитрию Ивановичу. Все они, как и подобает дружной семье прописаны по одному адресу – в высотке по ул. Клинической в квартале от своей работы. Там-же еще проживает еще один член семьи - Гуменюк Галина Львовна, которая вместе с Деркач Натальей Николаевной является собственником компаний ТОВ "АЛЬЯНС-СТАНДАРТ" и ТОВ "АЛЕКС ЕСТЕЙТ". Но это по совместительству, а по профессии Галина Львовна также фтизиатр и работает она в должности профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования МОЗ Украины им. Шупика. Той самой кафедры, которая рецензировала псевдонаучный отчет о возможности использования при профилактике коронавируса препарата "Дексан" с которого мы и начали наш рассказ. Вот какой конфликт интересов и такой совместный труд на семейное благо открыли мы в жизни дружного семейства Гуменюков. И еще маленькое дополнение, заметьте, что Галина Гуменюк является сослуживицей второй половинки академика Фещенко Натальи Горовенко в КМАПО им. Шупика. Вот так тесно переплелись судьбы этих семей. Хотя лидерство и первая скрипка в этом союзе несомненно принадлежит Юрию Ивановичу Фещенко, да и уровень достатка академика Фещенко, всю жизнь проработавшего в бюджетной организации, не в пример лучше достатка владельца крупнейшего в СНГ производителя инфузионных растворов. Вот такой парадокс.Но все же несмотря на всю приведенную выше информацию, мы не станем ничего утверждать и ответ на вопрос кому в действительности принадлежит "Юрия-Фарм" оставим за нашими читателями.

Жирные двухтысячные. Лоббизм на госзакупках

От вопроса собственности на компанию "Юрия-Фарм" перейдем к более интересному вопросу, а именно каких результатов смогла добиться эта фармкомпания с учетом таких, практически неограниченных своих лоббистских возможностей. Если для крупного бизнеса основой стали "лихие девяностые", то для украинской фармацевтики такими стали "жирные двухтысячные", время Кучмы, Ющенко, Януковича, Тимошенко и Азарова, когда лоббистам были открыты все двери и работали они без тормозов и какой-либо оглядки.

Лучше всего об этом времени написано в скандальном докладе, подготовленном В.И. Коновалюком по поручению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения 2008 года (далее "Отчет Коновалюка"). Указанный отчет подробно описывает, как в 2005-2007 годах была отмыта на закупке лекарств и оборудования почти половина средств украинских налогоплательщиков, предусмотренных на здравоохранение.

Одним из фигурантов данного расследования и одной из самых значимых персон того времени в украинской медицине и был Академик Юрий Иванович Фещенко и связанная с ним компания "Юрия-Фарм". Ведь, например, согласно данным "Информации о результатах проверки состояния закупки медикаментов Министерством охраны здоровья 2009-2010 годах", подготовленной КРУ по итогам проверки госзакупок, была в списке семи крупнейших поставщиков МОЗа, и наряду с ООО "Фармацевтические препараты регионов", ООО "ТРИ ЦАС", ООО "Интерфарм", АО "Ганза", ООО "Людмила-Фарм", ООО "ФК Здоровье" поставляла 98% всех препаратов для государственных закупок! Вот такой впечатляющий результат, который правда не мог быть достигнут законными методами.

В уже упомянутом "Отчете Коновалюка" глава Института фтизиатрии и пульмонологии Юрий Фещенко, не просто фигурирует, как один из членов "организованной группы Багрия-Лирныка-Фещенко", а являясь одним из двух лечащих врачей Николая Азарова, выполняет в ней основную лоббистскую роль.

Результатом такой активной лоббистской деятельности Академика Фещенко для "Юрии-Фарм" стало ее превращение в самого крупного производителя инфузионных растворов в СНГ, а для народа Украины, то, что в бюджетных закупках противотуберкулезные препараты продавались в Украине по цене от 3х до 20 раз выше по сравнению с ценами на аналогичные препараты для других государств, в частности Азербайджана, Узбекистана и Молдовы…

Международные закупки после Революции Достоинства

После Революции Достоинства и внедрения в 2015 году механизма централизованных закупок МОЗа через международные организации, казалось, что старые коррупционные и лоббистские схемы на фармацевтическом рынке ушли в прошлое. Особенно в таком сегменте, как закупки лекарств для лечения туберкулеза. Ведь именно здесь из-за конкурентной номенклатуры представленной в основном генерическим рядом препаратов и наличием опыта проведения таких закупок международниками за деньги Глобального лекарственного фонда, международные организации должны были и показали свою эффективность. Так объем лекарственных средств, приобретенных ПРООН за средства бюджета 2015 года, был на 54% больше объемов закупки Минздрава в 2014 году. Причина - приобретение ПРООН лекарственных средств по ценам, почти в 8,6 раза меньше, чем цены закупки МОЗа 2014 года. Только по 6 из 18 закупленных препаратов ("Левофлоксацин 500 мг и 250 мг", "Натрия аминосалицилат" 1000 мг, "Циклосерин", "Циклосерин" и "Линезолид") была обеспечена экономия от ожидаемых сумм лотов в размере 1 млн. долл. США (из них "Циклосерин" был закуплен по такой низкой цене, что только по этому препарату экономия составила 371 тыс. долл. США, "Линезолид" был закуплен с экономией 355 тыс. долл. США и т.д).

Но даже в таких условиях, лоббистская сеть, построенная Академиком Фещенко для компании "Юрия-Фарм", позволила ей в 2015 году продать два свои препарата ПРООН по ценам выше, чем они продавали в МОЗ годом раньше. Так "Изониазид 4000 мг" был продан на 21,6% дороже в валюте, а "Етамбутол 2000 мг" на 4,4% дороже в долларовом эквиваленте.

Как так могло произойти и почему эффективные до этого международные закупки дали сбой, и именно на продуктах производства "Юрии-Фарм". Разгадка очень проста, и она в заранее созданном лоббистами монополизме. Во всей абсолютно конкурентной номенклатуре противотуберкулезных препаратов, которую международным организациям разработала номенклатурная комиссия МОЗа было только две монопольные позиции, и оба эти препарата– "Изониазид 4000 мг в форме выпуска сироп во флаконе" и "Этамбутол 2000 мг у флаконах" – в Украине зарегистрированы только у одного отечественного производителя, компании "Юрия-Фарм". Включение в номенклатуру закупок на 2015 год монопольных позиций компании "Юрия-Фарм" лоббировала подчиненная Академика Фещенко, представитель Института фтизиатрии и пульмонологии и на то время главный внештатный фтизиатр МОЗа - Светлана Черенько. В обновленном в 2016 году составе рабочей группы по разработке предложений к номенклатуре закупок, количество подчиненных академика Фещенко увеличилось до двух человек, так что лоббировать интересы компании "Юрия-Фарм" было кому и далее. И все это лоббирование по постоянному включению в номенклатуру закупок МОЗа инфекционных форм противотуберкулезных препаратов (монопольные позиции), осуществлялось даже несмотря на то, что против их применения постоянно высказывались представители ВОЗа, да и в закупках международных организаций за средства глобальных доноров такие формы выпуска противотуберкулезных препаратов отсутствуют.

Но это еще не все лоббистские возможности Юрия Ивановича, применённые им для увеличения рынка компании "Юрия-Фарм" при международных закупках. При увеличении цены закупки еще и увеличилась сформированная МОЗом потребность в данных препаратах. И это не удивительно, ведь потребность в закупке лекарств тогда формировалась исходя из заявок, которые направляли в МОЗ главные фтизиатры регионов, те самые региональные специалисты из "обоймы" нашего уважаемого академика. В итоге проведения двух этих махинаций рост доли компании "Юрия Фарм" в закупках ПРООН по туберкулезу в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил +391% (или в 4,9 раза)!

Вот так механизм закупок через международные организации "сломался" на лоббистской системе, построенной Академиком Фещенко.

И Прозорро не помеха

Еще одним механизмом борьбы с коррупцией и повышения эффективности проведения государственных закупок внедренный после Революции Достоинства стала система электронных торгов Прозорро. Именно через систему Прозорро осуществляется основной объем региональных закупок лекарственных средств, начиная с 2016 года.

Однако несовершенство этой системы и использование лоббистских инструментов на подготовительном этапе проведения закупки – определении номенклатуры и требований к предмету закупки позволяет нечистым на руку дельцам обходить электронную систему торгов, снижая конкуренцию и завышая продажную цену. По данным опубликованным в Аналитическом отчете Центра противодействия коррупции по результатам закупок лекарств для онкобольных международными организациями и медицинскими учреждениями в 2016 году, наиболее часто в кулуарных договоренностях между участниками торгов с целью снижения конкуренции и завышении цены в 2016 году была уличена компания "Юрия-Фарм".

Кулуарные договоренности между участниками торгов были возможны из-за того, что компания "Юрия-Фарм" имеет в своем портфеле много искусственно-монопольных позиций - лекарственных средств с отличающейся от принятых на рынке дозировки или упаковки, что позволяло, опираясь на лоббистскую сеть региональных специалистов из "обоймы" Академика Фещенко, формировать требования к предмету закупки, которым удовлетворяют только препараты производства компании "Юрия-Фарм". Опираясь на такую мнимую монополизацию и создавая условия для ложной конкуренции путем сговора с другими участниками торгов, компания "Юрия-Фарм" завышала продажную цену на свою продукцию в среднем на 30-40%. Результатом такой "коммерческой" политики компании была растрата и без того скудного бюджетного финансирования, выделяемого на закупку жизненно-важных для наших пациентов лекарств, и фактическая недоступность лечения для пациентов.

Лоббизм "Юрии-Фарм" при регистрации лекарственных средств

Но лоббизм при организации и проведении закупок, только один из видов той поддержки, которую Академик Фещенко обеспечивал компании "Юрия-Фарм". Не менее значимым был его лоббизм, как одного из основных экспертов государственного предприятия "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" в процессе государственной регистрации лекарственных средств компании.

Несмотря на прямой конфликт интересов Академик Фещенко неоднократно в качестве руководителя консультационно-экспертной группы "Пульмонология. Фтизиатрия" ГП ДЭЦ МОЗ делал экспертизу препаратов компании "Юрия-Фарм" для их государственной регистрации, и лично как член научно-экспертного совета докладывал ее результаты на заседании научно-экспертного ГП ДЭЦ МОЗ лоббируя предоставление этой регистрации. Вот, например, лекарственное средство "Деркаст", выпускаемое компанией "Юрия Фарм", а это материалы по заслушиванию экспертизы этого препарата при его государственной регистрации из которых четко видно, что докладчиком на заседании научно-экспертного совета ДЭЦа выступает сам Академик НАМНУ Юрий Фещенко. (Д1) Вот такой конфликт интересов и такой неприкрытый лоббизм. Но если ты медицинский феодал и безраздельно правишь в своей сфере, то тебе можно и не такое.

Ну, например, можно наплевать на право интеллектуальной собственности на защищенное патентом лекарственное средство и, пользуясь прогалинами в нашем законодательстве, "по беспределу" протащить государственную регистрацию генерика для своей любимой компании-тески "Юрия-Фарм". И даже не побоятся украсть препарат не у кого нибудь, а ведущего фармпроизводителя Германии, компании "Байер". Именно так поступила компания "Юрия-Фарм", получив в 2014 году государственную регистрацию лекарственного средства "МАКСИЦИН®", что нарушило права Bayer Pharma AG на эксклюзивный выпуск лекарств с международным непатентованным названием моксифлоксацин. Но что не заделаешь для того, чтобы попытаться урвать хотя-бы часть от почти 40 миллионного украинского рынка этого высокоэффективного немецкого препарата. И сначала вроде получилось. Государственную регистрацию "Максицина" удалось получить и выйти на рынок в первый-же год отобрав у Байера около 14 млн. грн. Но Немцы "закусились" и добились в конце 2016 года, пройдя все три этапа судебных разбирательств в непростых условиях украинской "фемиды", полной победы с отменой незаконной регистрации и восстановлением своих эксклюзивных прав на выпуск препарата "Авелокс".

Вроде в этой истории и восторжествовала справедливость, но из-за подобных дельцов с их жаждой наживы и нигилизмом к чужим правам, еще для одного инвестора из еще одной страны мы стали банановой республикой, населенной беспринципными и вороватыми туземцами.

Не "Юрией-Фарм" единой

Мы уже писали выше, что Академик НАМНУ Юрий Иванович Фещенко как эксперт, член и руководитель различных экспертных групп и советов имеет возможность влиять на допуск препаратов на рынок или не допуск (как вариант борьбы с конкурентами), а именно речь идет о противотуберкулезных и противовирусных препаратах – а это миллионные заказы или многомиллионный рынок сбыта для производителей. И не только в интересах "Юрии-Фарм"

Как член научно-экспертного совета ГЭЦа Фещенко может влиять на возможность регистрации препаратов или прекращение их регистрационного свидетельства, утверждение или не утверждение результатов клинических испытаний препаратов. Используя свое положение как эксперта, он лоббирует коммерческие интересы мировых фармпроизводителей, и ясное дело получает достаточно неплохие доходы от этой деятельности.

Так по имеющимся в нашем распоряжении данным Юрий Фещенко в 2014-2016 гг. получал доходы от ряда фармацевтических компаний:

Как видно из этой таблицы – Фещенко платят основные мировые производители противотуберкулезных и противовирусных препаратов, присутствующие на рынке Украине – ГлаксоСмитКляйн, Санофи и Астразенека. Максимальную сумму платежей – 3,5 млн. грн. Фещенко заплатила компания "ГлаксоСмитКляйн", при этом почти половину этой суммы была выплачена во втором квартале 2015 года, что можно расценивать как благодарность за запрет в конце 2014 года оборота конкурентного препарата Арбидол и расширения рынка продаж противовирусных препаратов. Компания "Санофи", заплатившая Фещенко 581 тыс. грн. является производителем препарата первого ряда лечения туберкулеза Рифампицина, регистрация которого была возобновлена в январе 2017 года, а также производителем вакцины против гриппа, которая была зарегистрирована в Украине в сентябре 2015 года (именно в это время произошли основные платежи от Санофи). Компания Астразенека, заплатившая Фещенко 1,2 млн. грн., является мировым производителем пульмонологических препаратов Симбикорт турбухалер, Пульмикорт и Бретарис Дженуэйр, которые были зарегистрированы на рынке Украины в 2016 году.

В 2017 и 2018 году ситуация с доходами от подобной подработки не изменилась. Практически тот-же порядок сумм вознаграждений и тот-же перечень плательщиков. В 2017 году общий доход, полученный Академиком Фещенко от ведущих мировых фармкомпаний составил чуть больше 6 млн. грн, а в 2018 – 4,6 млн.

Итого, за пятилетку, Академик НАМНУ Юрий Фещенко, работая руководителем бюджетного института и являясь государственным экспертом по регистрации фармацевтических препаратов "наколядовал" у ведущих фармпроизводителей более 16 млн. грн или около 600 тыс. долл. Чистого дохода.

И никакого конфликта интересов и никаких угрызений совести.

Академик-миллионер

Понятно, что с таким уровнем доходов наш уважаемый Академик и директор бюджетного медицинского учреждения у которого то и дело сотрудники оставались без зарплаты уже давно стал долларовым миллионером, но только жил он тихо, без скандалов. Пока внимание общественности к его персоне и его доходам не привлек досадный инцидент - отчаянная о своей наглости кража в его доме. Поздно вечером, люди в балаклавах ворвались в его дом в Голосеевском районе столицы, связали хозяина и его жену Наталью, угрозами расправы заставили отдать 15 миллионов гривен и драгоценности.

Вот тут-та все и узнали, что у простого академика от медицины не только три квартиры, три дома и земельных участка, но и помимо денег на счетах в банках в разной валюте 15 млн. грн, просто лежащих дома на текущие расходы.

Понятно, что этой ситуацией заинтересовались наши антикоррупционеры расследователи, чем изрядно попортили нервы нашему герою. Правда, дальше статей в прессе дело не пошло. Ну страна у нас такая. Так что Юрий Иванович продолжает также трудится на свое благо и благо семейного бюджета управляя бюджетным медицинским учреждениям и трудясь государственным экспертом по регистрации лекарственных средств.

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