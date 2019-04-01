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"Цинично избили!" На Черниговщине напали на спасателей во время тушения пожара

1.2тЧитать материал на украинском

В Черниговской области неизвестные напали на пожарных, которые приехали тушить вспыхнувшую сухую траву.

Избиение произошло 31 марта неподалеку от с. Серединка. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, сообщил глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин.

"Двое пожарных были цинично избиты какими-то подонками. Наши спасатели – командир отделения и водитель Олишевского пожарно-спасательного подразделения – получили травмы разной степени тяжести и на скорой помощи были доставлены в больницу", – пояснил он.

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В Черниговской области напали на спасателей

В Черниговской области напали на спасателей

Facebook Николай Чечеткин

В Черниговской области напали на спасателей

В Черниговской области напали на спасателей

Facebook Николай Чечеткин

Личности нападавших устанавливают правоохранители Черниговской области.

В Черниговской области напали на спасателей

В Черниговской области напали на спасателей

Facebook Николай Чечеткин

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в марте после нападения во время драки умер участковый офицер Национальной полиции. Он пытался разборонить дерущихся мужчин, однако тоже стал объектом избиения.

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Место
Украина
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