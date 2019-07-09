"Циничная провокация с MH17": Пушилин набросился на СБУ из-за "похищения" командира "ДНР"

В "Донецкой народной республике" заявили, что задержание экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха сотрудниками СБУ связано с приближение пятой годовщины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом.

Такое мнение высказал глава "республики" Денис Пушилин, обвинив спецслужбы в сокрытии правды об истинных виновниках трагедии (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"За такой продолжительный срок совместной следственной группой так и не были представлены доказательства вины тех, на кого заказчики преступной провокации хотят переложить ответственность", - сказал он.

Денис Пушилин скриншот

"Мы помним, как быстро – в течение суток с момента трагедии – Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления: они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления", - добавил Пушилин.

Владимир Цемах Новая газета

По его мнению, "у выгодополучателей циничной провокации с бортом рейса MH17 ничего не получится".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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