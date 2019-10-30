"На все воля Путина": Цимбалюк рассказал, как Зеленский оказался в заложниках у Кремля

Пообещав достичь мира на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский по сути оказался в заложниках у Кремля.

Ведь в реальности прекратить войну может только тот, кто ее развязал, – Россия. И решение об этом может принять исключительно президент страны-агрессора Владимир Путин. Об этом предупредил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Украинская власть попадает в заложники к Кремлю. Потому что когда у нас в Офисе главы украинского государства говорят: "Мир! Мир! Мир!", а обеспечить мы это состояние объективно не можем (потому что мы не нападали на другие страны – мы только защищаемся), то кто может дать гарантию, что после отвода войск в том же Золотом и Петровском все прекратится? Здесь на все воля президента Российской Федерации. Как он себя поведет – большой-большой вопрос", – с опаской отметил он.

Также Цимбалюк напомнил, для чего в принципе Россия развязала войну на украинском Донбассе. Он подчеркнул, что пропагандистские лозунги о "защите русскоязычных" не имеют ничего общего с действительностью.

"Тут не надо забывать причинно-следственные связи: оккупировали наши российские "друзья" Донбасс не просто так, не для защиты каких-то русскоязычных. На русскоязычных им наплевать. Нет, это кровоточащая рана на теле Украины и отвлечение внимания Украины и мирового сообщества от оккупации Крыма", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цимбалюк считает, что, умалчивая о деталях согласования "формулы Штайнмайера", Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны. Нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия.

Также журналист заявил, что решение Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над Россией, несет риски как для Украины, так и для него лично. Ведь на это сделал ставку Кремль: там рассчитывают, что между Зеленским и активной частью украинского общества произойдет серьезная конфронтация.

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