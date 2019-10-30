Главная Новости
30 октября • обновлено в 05:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"На все воля Путина": Цимбалюк рассказал, как Зеленский оказался в заложниках у Кремля

1.4т Читать материал на украинском

Пообещав достичь мира на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский по сути оказался в заложниках у Кремля.

Ведь в реальности прекратить войну может только тот, кто ее развязал, – Россия. И решение об этом может принять исключительно президент страны-агрессора Владимир Путин. Об этом предупредил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Украинская власть попадает в заложники к Кремлю. Потому что когда у нас в Офисе главы украинского государства говорят: "Мир! Мир! Мир!", а обеспечить мы это состояние объективно не можем (потому что мы не нападали на другие страны – мы только защищаемся), то кто может дать гарантию, что после отвода войск в том же Золотом и Петровском все прекратится? Здесь на все воля президента Российской Федерации. Как он себя поведет – большой-большой вопрос", – с опаской отметил он.

Новости
Путин показал Зеленскому, что он в капкане – Цимбалюк

Также Цимбалюк напомнил, для чего в принципе Россия развязала войну на украинском Донбассе. Он подчеркнул, что пропагандистские лозунги о "защите русскоязычных" не имеют ничего общего с действительностью.

"Тут не надо забывать причинно-следственные связи: оккупировали наши российские "друзья" Донбасс не просто так, не для защиты каких-то русскоязычных. На русскоязычных им наплевать. Нет, это кровоточащая рана на теле Украины и отвлечение внимания Украины и мирового сообщества от оккупации Крыма", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Цимбалюк считает, что, умалчивая о деталях согласования "формулы Штайнмайера", Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны. Нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия.

  • Также журналист заявил, что решение Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над Россией, несет риски как для Украины, так и для него лично. Ведь на это сделал ставку Кремль: там рассчитывают, что между Зеленским и активной частью украинского общества произойдет серьезная конфронтация.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"На все воля Путина"... Ну так как иначе? Нуланд (США) музыку девочке заказала, пирожки раздала, а танцует Путин ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Укроп это овощ, ботаны врать не будут.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ушастый стал неинтересен никому)))))Прокис...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel