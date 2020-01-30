"Нужно развивать ПВО": Цимбалюк увидел скрытые угрозы в речи Пескова об Украине

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что политика страны-агрессора по отношению к Украине является неизменной, должна заставить наше государство укреплять обороноспособность.

Такое мнение выразил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В подтверждение своих слов он привел фрагмент ответа Пескова на вопрос о том, является ли замена российского "куратора" по вопросам Донбасса Владислава Суркова Дмитрием Козаком основанием полагать, что РФ идет на сближение с Украиной.

"Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Цимбалюк и Песков

Именно в этих словах Цимбалюк увидел скрытый намек на то, что Россия не намерена выводить свои войска с украинских территорий, и призвал власть сделать соответствующие выводы.

"Получается, что Владимир Путин последние пять лет как раз и занимается тем, что "налаживает отношения" с Украиной. Почему это происходит таким странным образом, я не знаю. Потому что если ты хочешь налаживать отношения, то, наверное, странно отправлять в соседнюю страну людей решать военные вопросы, а потом пояснять, что там танки и артиллерия появляются от стран, которые "симпатизируют" оккупационным администрациям на Донбассе", – сказал журналист.

"А перед этим еще был Крым. И здесь масса каких-то взаимоисключающих моментов. Но Песков о чем говорит? Что политика меняться не будет. Путин дальше будет "улучшать отношения" с Украиной, чтобы не было противостояния. И в этом ключе я думаю, что украинским властям нужно развивать комплексы ПВО", – сделал вывод он, проанализировав риторику Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в риторике главы МИД РФ Сергея Лаврова Цимбалюк также увидел признаки того, что Россия не намерена идти на мир с Украиной. Кроме того, страна-агрессор особо не скрывает того, что является стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

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