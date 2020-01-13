"Мира не видать": Цимбалюк увидел опасный сигнал на встрече Путина с Меркель

Во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин назвал Донбасс, где его страна ведет войну, "юго-востоком" Украины.

Это свидетельствует о том, что он не намерен уходить с оккупированных регионов и даже увеличил свои территориальные претензии. Такой вывод в своем видеоблоге на YouTube сделал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, выступая на пресс-конференции после переговоров с Меркель, Путин заявил, что Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на "юго-востоке" Украины.

Владимир Путин

"Упс, слово-маркер. Что там? "Юго-восток" Украины. Но не Крым. Значит, никакого мира нам в обозримом будущем не видать. "Юго-восток" – это территориальные претензии. Это уровень амбиций: "это все наше", "коммунисты все отдали", "мы пострадавшая сторона", "даешь историческую справедливость", – объяснил смысл слов Путина Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Меркель Путин напрямую объявил требование Украине вписать "особый статус Донбасса" в Конституцию, а войну на Востоке нашей страны с российскими оккупантами назвал "внутренним конфликтом".

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